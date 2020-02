Vara neasteptat de calduroasa in Antarctica: Cea mai ridicata temperatura in ultimii 60 de ani

Ziare.

La pranz, la baza Esperanza, o statie stiintifica apartinand Argentinei, temperatura a atins 18,3 grade Celsius, transmite AFP.Conform meteorologilor argentinieni, este vorba de un nou record de temperatura. Precedentul record a fost de 17,5 grade Celsius si a fost inregistrat la 24 martie 2015.La baza Marambio, o alta statie stiintifica, temperatura a atins 14,1 grade Celsius, un alt record pentru luna februarie. Recordul precedent a fost stabilit la 24 februarie 2013 si era de 13,8 grade Celsius.Argentina este prezenta de 114 ani in Antarctica, unde dispune de mai multe baze stiintifice.De asemenea, Argentina este semnatara a Tratatului cu privire la Antarctica ce a intrat in vigoare in iunie 1961 si care interzice militarizarea continentului inghetat de sud si folosirea sa doar pentru activitati pasnice.