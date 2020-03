Verile din Australia au devenit cu 50% mai lungi din cauza schimbarilor climatice

Ziare.

Raportul intocmit de Australia Institute, o organizatie din Canberra, compara datele de temperatura din ultimele doua decenii cu valori de referinta de la jumatatea secolului al XX-lea inregistate in calendar la inceputurile anotimpurilor in regiuni temperate si subtropicale din Australia.Pe parcursul ultimelor doua decenii, verile din cea mai mare parte a Australiei au fost, in medie, cu o luna mai lungi decat in urma cu o jumatate de secol, in timp ce iernile s-au micsorat, tot in medie, cu trei saptamani.In ultimii cinci ani, conform acestei analize, verile australiene au fost in medie cu 50% mai lungi decat erau la jumatatea secolului trecut, conform graficelor de temperatura intocmite de meteorologi."Descoperirea noastra nu reprezinta o proiectie pentru ceea ce am putea sa vedem in viitor. E un fenomen care se intampla deja chiar acum", a declarat Richie Merzian, directorul departamentului de clima si programe energetice din cadrul Australia Institute.Raportul a fost intocmit in contextul in care Australia a fost afectata de un sezon neobisnuit de lung al incendiilor de vegetatie, care au devastat aproape 12 milioane de hectare de terenuri, au ucis 33 de persoane si aproximativ 1 miliard de animale din specii autohtone.Denumit "vara neagra" de prim-ministrul Scott Morrison, sezonul neobisnuit de lung si de intens al incendiilor de vegetatie a sporit si mai mult presiunea pusa de opinia publica pe guvernul australian, caruia i se cere sa adopte masuri rapide pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera.Desi focarele majore au fost izolate sau stinse, peste 12 focare mai mici continuau sa arda la sfarsitul lunii februarie, o perioada ce marcheaza in mod traditional sfarsitul verii in Australia.Oamenii de stiinta au avertizat ca temperaturile crescute si valurile de caldura vor determina aparitia unor sezoane tot mai periculoase de incendii de vegetatie si evenimente meteorologice severe, in timp ce iernile mai scurte vor reduce intervalul de timp necesar pentru a reduce riscurile de incendii.Raportul intocmit de Australia Institute a descoperit ca anumite regiuni, precum Port Macquarie din statul New South Wales, se confrunta deja cu schimbari inca si mai pronuntate ale anotimpurilor, avand sapte saptamani suplimentare de vara. Regiunea Port Macquarie a fost una dintre cele mai grav afectate de incendiile de vegetatie din ultimele luni.