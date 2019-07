Vestigii din Groenlanda, in pericol: Primele urme care atesta prezenta omului ar putea sa dispara, din cauza incalzirii globale

Ziare.

Periculoasa pentru durabilitatea ecosistemelor, incalzirea globala ameninta istoria si afecteaza in Groenlanda vestigii arheologice, unele datand de 2.500 de ani inaintea erei noastre, potrivit unui studiu publicat joi de revista Nature."Cum rata de degradare este direct legata de temperatura si de umiditatea solului, cresterea temperaturilor si schimbarile de precipitatii in timpul sezonului de dezghet ar putea duce la pierderea de elemente organice cheie precum lemnul arheologic, oasele si ADN-ul antic", potrivit raportului. Aceste elemente erau inainte protejate in special de prospetimea solurilor.Echipa, condusa de Jorgen Hollesen, a studiat din 2016 sapte situri diferite in vestul si sudul imensului teritoriu arctic, in jurul capitalei Nuuk. In plus fata de elementele organice, precum par, pene, cochilii si urme de carne, se gasesc aici ruine ale vechilor tabere ale vikingilor.Conform proiectiilor folosite in studiu si realizate plecand de la diferite scenarii ale incalzirii globale, temperatura ar putea sa creasca pana la 2,6 grade Celsius, ducand la "cresterea temperaturii solului, un sezon de topire mai lung", a explicat pentru AFP specialistul in arheologie ecologica. "Rezultatele noastre arata ca de acum in 80 de ani, 30 pana la 70% din fractiunea arheologica de carbon organic (care se gaseste in vestigii) ar putea sa dispara", a spus el.Aceste elemente, multe dovezi unice ale primilor locuitori din Groenlanda de acum 2.500 de ani inainte de Hristos, sunt in pericol. In raport cu cercetarile precedente, "in anumite situri, nu am gasit niciun os intact, nici bucati de lemn, ceea ce sugereaza ca acestea s-au dezintegrat in ultimele decenii", afirma cercetatorul.Pentru conservarea vestigiilor arheologice, ar fi necesare mai multe ploi, caci "daca straturile organice raman umede, microbii vor avea mai putin oxigen la dispozitie pentru a degrada materiile organice", a explicat Hollesen.Exista mai mult de 180.000 de situri arheologice de-a lungul Arcticii. In Alaska, sute de artefacte au aparut recent din permafrost, acest strat de sol odata inghetat tot timpul anului care acum tinde sa se topeasca sub efectul incalzirii climatice.