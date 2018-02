Viata balenelor, focilor si pinguinilor din Antarctica este amenintata de disparitia unui peste de doar cativa centimetri

Ziare.

Cercetatorii si agentiile de mediu avertizeaza ca schimbarile climatice si pescuitul la scara industriala ameninta populatia de krilli, cu un impact devastator asupra vietii mamiferelor marine de mari dimesiuni din zona artica, informeaza The Guardian Un raport publicat de revista Plos One arata ca schimbarile climatice ar putea duce la scaderea cu pana la 40% a populatiei de krilli din Antarctica, determinand astfel o reducere drastica a numarului de mamifere marine.Un studiu al cercetatorului George Watters arata ca si populatia de pinguini ar putea scadea cu aproape o treime pana la sfarsitul acestui secol din cauza scaderii populatiei de krilli.Profesorul Alex Rogers de la Universitatea Oxford sustine ca "schimbarile climatice au un impact major si se combina cu reluarea la scara industriala a pescuitului de krilli".O analiza recenta arata ca in urmatorii trei ani pescuitul acestora va creste cu 12% din cauza cererii tot mai mari pentru produsele pe baza de krilli, deoarece acestia ajuta in tratarea bolilor de inima, a hipertensiunii arteriale si a accidentelor vasculare cerebrale.Din 1970 pana in prezent, populatia de krilli a scazut cu aproape 80%, cauza principala fiind incalzirea globala, care a dus la topirea ghetii intr-un ritm accentuat, in gheata gasindu-se algele si planctonul cu care acesti pesti se hranesc.Krilli au o importanta deosebita, deoarece sunt prima veriga a lantului trofic si reprezinta hrana de baza a mamiferelor mari. Cantitatile de krilli din Oceanul Antarctic sunt estimate la aproape 500 de milioane de tone, din care jumatate este consumata balene, foci, pinguini si calamari, conform Wikipedia C.S.R.