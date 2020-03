Anul acesta, Ora Pamantului are loc online: ce ne recomanda organizatorii sa facem astazi, intre 20:30 si 21:30

Ziare.

com

Miscarea "Earth Hour" a fost initiata de "World Wide Fund for Nature" (WWF) ("Fondul mondial pentru natura"), care deruleaza proiecte pentru conservarea naturii, in peste o suta de tari. Infiintata in 1961, misiunea WWF, la nivel global, este sa opreasca degradarea mediului inconjurator si sa construiasca un viitor in care oamenii sa traiasca in armonie cu natura, potrivit awsassets.panda.org.In acest an, intr-un context exceptional, in care tari din intreaga lume se confrunta cu cea mai grava criza de sanatate publica ce decurge din izbucnirea pandemiei de COVID-19 (coronavirus), echipa de organizare globala, WWF, a evenimentului recomanda tuturor persoanelor sa participe digital la marcarea Orei Pamantului.Distantarea sociala nu inseamna pierderea conexiunii sociale. Pornind de la acest deziderat, echipa de organizare globala sugereaza mai multe actiuni pentru a marca evenimentul in 2020: oprirea iluminarii acasa pentru o ora in intervalul stabilit; conectarea online la unul dintre fluxurile live din timpul noptii ale www.earthhour.org; inregistrarea vocii digital prin inregistrarea unui mesaj; impartasirea unei experiente in timpul acordat evenimentului; folosirea platformelor proprii sociale pentru a aduce informatii despre Ora Pamantului in randul prietenilor, in cadrul familiei si in comunitatea din care faci parte; folosirea hashtag-ul #EarthHour (@EarthHour pe Facebook si Twitter, @EarthHourOfficial pe Instagram) pentru a va putea impartasi postarile si povestile de pe propriile retele de socializare.Prima editie a evenimentului a avut loc in 2007, la Sydney, in Australia, inregistrandu-se participarea a 2,2 milioane de oameni. Editiile urmatoare au implicat tot mai multe persoane, ajungandu-se in prezent la milioane de oameni din peste 180 de tari si teritorii. Ora Pamantului a devenit un catalizator pentru impactul pozitiv asupra mediului, determinand schimbari legislative majore prin valorificarea puterii oamenilor. Evenimentul se remarca pentru implicarea si contributiile aduse, printre altele, cand a cerut o noua legislatie pentru protectia padurilor din Rusia, cand a mobilizat sprijinul public pentru crearea unei zone marine protejate de 3,5 milioane de hectare in Argentina, cand a facut posibila plantarea a 17 milioane de copaci in Kazahstan, cand a sustinut interdictia pentru utilizarea plasticului in Ecuador, potrivit postarii directorului pentru politicii internationale de biodiversitate, WWF - Germania, Gunter Mitlacher, pe latest.earthhour.org/global-action.De-a lungul timpului, la nivel mondial, organizatorii au marcat acest eveniment prin stingerea luminilor pentru o ora in constructii emblematice: cele mai inalte turnuri gemene, Petronas Twin Towers, din Kuala Lumpur (Malayezia); Sfinx si Marile Piramide ale lui Giza (Egipt); cel mai inalt turn din lume (829 metri, 200 de etaje) construit in Dubai, Burj Khalifa; la Moscova, cladirile din jurul Pietei Rosii, Muzeul Istoriei, magazinul GUM, catedrala Vasili Blajenii si o parte din incinta Kremlinului; la Paris, Turnul Eiffel, Primaria, Catedrala Notre-Dame, Arcul de Triumf si Piata Concordiei; la Lisabona, Turnul Belem si Manastirea Jeronimos; la Londra, Palatul Westminster, Palatul Buckingham, Turnul Londrei; Fantana din Geneva, catedralele din Lausanne si Fribourg, castelul din Chillon etc.In fiecare an, in penultimul sau in ultimul weekend al lunii martie, in jurul datei cand sunt marcate echinoctiile de primavara sau de toamna in nordul si, respectiv, sudul emisferei (ceea ce reprezinta momentul cand Pamantul este cel mai aproape de Soare in ambele emisfere), milioane de oameni din lumea intreaga sting luminile timp de o ora, alaturandu-se evenimentului de mediu "Earth Hour", un simbol ce exprima grija fata de planeta, potrivit ora-pamantului.ro/wwf-si-earth-hour.