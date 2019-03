Astazi celebram Ora Pamantului: Stingem becurile si ne conectam la lumina Pamantului

Noi decidem ce impact avem asupra planetei

Iata aici cateva sfaturi despre cum poti sa traiesti in armonie cu natura si sa-ti micsorezi impactul negativ asupra mediului

Ora Pamantului nu e doar "de forma". Masuri concrete luate in lume

Ce ar insemna daca fiecare roman ar stinge lumina in aceasta ora

In acea ora omenirea polueaza mai putin, consuma mai putin si traieste in armonie cu Pamantul.In Romania, anul acesta Ora Pamantului va avea loc sambata, 30 martie, intre 20:30 si 21:30. Numeroase companii si institutii publice au anuntat ca participa la eveniment si in orasele tarii sunt organizate evenimente in aer liber pentru cei care aleg sa stinga becurile si sa se conecteze la lumina Pamantului si a celor din jur.Fiecare activitate pe care o desfasuram lasa o amprenta asupra lumii in care traim."Cele mai recente dovezi stiintifice ne spun ca impactul activitatilor umane asupra planetei este atat de puternic incat a modificat profund mediul in care traim. Disponibilitatea resurselor naturale, conditiile climatice, calitatea apei, aerului, solului, diversitatea si abundenta speciilor salbatice, vitale pentru umanitate in prezent si viitor, sunt periclitate.In acelasi timp, avem informatiile si solutiile necesare pentru a schimba acest parcurs negativ si depinde de implicarea fiecaruia dintre noi. Activitatea noastra de zi cu zi are un impact, nu mai exista niciun dubiu in aceasta privinta, trebuie sa decidem ce impact vrem sa avem", spune Orieta Hulea, director WWF Romania.Insa dincolo de gestul simbolic de a stinge lumina, Ora Pamantului a produs deja multe schimbari de mentalitati si numeroase tari si-au modificat legislatia pentru a o face mai "prietenoasa cu natura"."In ultimul deceniu, Ora Pamantului a inspirat milioane de oameni sa ia atitudine pentru a stopa schimbarile climatice sau pentru a contribui la alte initiative menite sa protejeze natura. Peste 180 de tari si teritorii se reunesc si anul acesta pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice si pierderii biodiversitatii, dar si pentru a inspira oameni, comunitati, companii, guverne sa actioneze pentru a stopa declinul biodiversitatii.A fost creata o zona marina protejata de 3,5 milioane de hectare in Argentina, o padure Ora Pamantului de 2.700 de hectare in Uganda, iar Rusia a adoptat o noua legislatie pentru protectia marilor si padurilor. Anul trecut, Polinezia Franceza s-a mobilizat pentru a proteja 5 milioane de kilometri patrati din marile sale pentru a conserva ecosistemele oceanice.Kenya, de exemplu, intentioneaza sa planteze 1 miliard de copaci pana in 2030 pentru a reface padurile. In Malaezia, oamenii au initiat o petitie pentru a pune conservarea tigrilor pe agenda publica nationala. Ecuadorul militeaza in capitala Quito pentru o lege care sa interzica plasticul, iar Finlanda va provoca peste un sfert din populatia tarii sa adopte o dieta mai prietenoasa cu planeta", arata cei de la WWF.Iar daca va intrebati ce impact ar putea sa aiba daca timp de o ora decideti sa stingeti lumina si sa nu folositi aparatura electrica si electronica, cei de la E.on vin cu raspunsul."Potentialul este semnificativ, iar daca fiecare om din Romania ar participa la aceasta initiativa ar putea fi economisiti peste 1,16 milioane de kilowati ora. Ora Pamantului transmite un semnal important referitor la problema risipei de energie si cred ca e bine sa fim preocupati de acest aspect nu doar o ora pe an, ci tot timpul", a declarat Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON Romania.Acesti 1,16 milioane kilowati ora ar insemna, de exemplu, productia anuala dintr-o microhidrocentrala de 133 kW putere instalata sau consumul anual al unei comunitati de circa 2.200 de locuitori.Pentru comparatie, in Germania, daca fiecare om ar participa la aceasta initiativa, s-ar putea economisi aproape 18,2 milioane kWh, ceea ce este de ajuns pentru furnizarea de energie electrica necesara unui orasel de 7.000 de gospodarii timp de un an intreg, mai arata compania.