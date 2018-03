Ora Pamantului 2018: Cine inchide lumina sambata si ce manifestari au loc in toata tara

Ziare.

WWF (World Wide Fund For Nature) anunta ca Ora Pamantului va fi sarbatorita la nivel global de oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari. Si Romania va lua parte la Ora Pamantului: multi romani vor opri lumina pret de o ora, altii vor participa la evenimentele organizate in intreaga tara. Zeci de orase au anuntat organizarea unor activitati, in ciuda fenomenelor meteo extreme anuntate.In, WWF organizeaza un eveniment unde se va discuta despre biodiversitate. Acesta va avea loc la Palatul Universul (Beans & Dots si Mezanin), de la 19.00, unde va avea loc proiectia filmului de mediu metraj Salbaticia din Carpati, bogatie pentru oameni, urmand ca apoi participantii sa isi daruiasca energia naturii in pasi de dans cu Swing Dance Society. Rockabella si Blue Noise aduc muzica, fara sa se foloseasca de surse de energie electrica Tot in Capitala, asociatia Adevaratii VeloPrieteni Romania organizeaza o tura cu bicicletele . Punctul de intalnire este "Rondul Biciclistilor" din Parcul Izvor. La ora 20:30 incepe tura, timp de o ora, pe traseul Parcul Izvor, Unirii, Piata Romana, Piata Victoriei, Charles de Gaulle, Bulevardul Kiseleff, Calea Victoriei si retur la Izvor.In, Centrul Municipal de Cultura Arad va organiza un concurs de desen cu tema "Ora Pamantului" la Muzeul Preparandiei, un mars cu biciclete in centrul orasului si un concert acustic, pe Platoul Primariei Municipiului Arad, inainte de ora 20:30.Inse va opri iluminatul la Casa de cultura "Tudor Vornicu". Vor avea loc mai multe activitati educative la Colegiul Tehnic Gheorghe Bals, Colegiul National Emil Botta, Scoala Gimnaziala Principele Radu, Scoala Gimnaziala Mihail Armencea, Scoala Gimnaziala Angela Gheorgiu si Scoala Gimnaziala Maresal Averescu.In, autoritatile vor opri iluminatul public intre orele 20:30 si 21:30, inclusiv in Piata Sfatului si curtea Bisericii Negre. Atat sambata, cat si duminica vor avea loc ateliere de identificare a factorilor poluanti si unde se va invata cum se realizeaza separarea pentru reciclare La, pe platoul din fata Palatului Administrativ vor avea loc mai multe activitati culturale si va fi oprit iluminatul ambiental la Palatul Administrativ, Colegiul National "Gheorghe Munteanu Murgoci", Colegiul National "Nicolae Balcescu", Casa de Cultura "Petre Stefanescu Goanga", Teatrul "Maria Filotti" si Scoala Gimnaziala "Sandu Aldea". Lumina va fi stinsa si pe Calea Calarasilor.In, voluntarii Asociatiei "Cercetasii bistriteni" vor amplasa lampioane luminoase in Zona pietonala "L.Rebreanu", de la 20:00 la 21:30 - Spectacolul gulgutelor. Participantii la eveniment, indiferent de varsta, sunt invitati sa produca energie verde pedaland pe trei biciclete.Va fi organizata si o tura "Connect2Earth" cu bicicletele pe urmatorul traseu: Piata Centrala - str. Gh. Sincai - b-dul Independentei - sens giratoriu Kaufland- b-dul Independentei - str. Garii - b-dul Republicii - str. B. St. Delavrancea - Str. Dornei - Piata Centrala. Participa ambasadorii mobilitatii durabile din Bistrita: Matei Moisil si Levente Ianosi. Seara se va incheia cu un spectacol de sunet si lumina - The Boulevard Acoustic si Trupa Sirius.Si lase va intrerupe timp de o ora iluminatul architectural al Palatului Comunal Buzau - cladirea reprezentativa a Municipiului BuzauLa se va stinge lumina in Parcul Tabacarie , unde se vor aprinde 2.000 de lumanari.Tot lumanari, dar asezate in gulgute de hartie se vor aprinde si in, la terasa Litoral, de-a lungul promenadei.Inse va opri lumina in Parcul 1 Decembrie si la primarie. Corul National de Camera "Madrigal" va canta in Parcul 1 Decembrie, statuia Ostasului Roman, intre orele 17:00 si 22:00.Primariaintrerupe lumina si organizeaza mai multe activitati la care vor participa si reprezentanti ai Asociatiei Astro Club si ai Palatului Copiilor din Ramnicu Valcea ("harta municipiului" din gulgute luminate, lansare de lampioane), iar corul "Cantus" al Liceului de Arte Victor Giuleanu va sustine un recital.Si lavor fi stinse luminile in centrul orasului. Lase va opri iluminatul stradal si la toate cladirile publice subordonate primariei. Tot aici se va organiza un ecotur ciclist in jurul municipiului, seara incheindu-se cu un show de muzica, dans si lumina.Inse inchide lumina in Piata 25 Octombrie- platou, Pietonalul Coposu si se opreste iluminatul arhitectural pe cladirea Palatului Administrativ.La, Ora Pamantului va fi sarbatorita in doua zile. Vineri intre orele 10.00 si 13.00 va avea loc o actiune de ecologizare in zona unitatilor de invatamant si Cetatea medievala, iar sambata in Piata Cetatii va canta Fanfara Sighisoara - Recital (19:00); Clubul Copiilor Sighisoara - Piesa de teatru "Revolta povestilor" (20:00) si un recital sustinut de elevii scolilor sighisorene si din imprejurimi (20:30).Lase inchide lumina la Primarie, Prefectura, Consiliul Judetean Tulcea, ARBDD, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii, ICEM si Inspectoratul Scolar al judetului Tulcea. Intre 20:00 si 21:30, mai multi elevi vor sustine un spectacol tematic de muzica si dans pe scena din Piata Civica, folosind ca surse de lumina lanternele si felinarele. Spectacolul va cuprinde momente folk, muzica populara, jazz, dansuri moderne, mesaj din leduri cu simbolul consacrat al angajamentului de a dedica planetei mai mult de 1 ora pe an.Lava fi o seara de poezie pe acorduri de chitara, la Clubul Artelor, din cadrul Palatului Culturii Teodor Costescu.Lase vor stinge luminile pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 (zona pietonala) si la sediile Primariei si Consiliului Local Deva, Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, Consiliului Judetean Hunedoara, Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane, Teatrului de Arta, Centrului Cultural "Dragan Muntean", precum si la toate cele 11 unitati de invatamant din oras.Inse vor stinge luminile pe B-dul Libertatii - str. Constantin Bursan - str. Castelului - curtea exterioara a Castelului Corvinilor. In acest timp, un grup de tineri voluntari de la "Cercetasii Romaniei" vor scrie cu ajutorul lumanarilor, numele municipiului - Hunedoara, in curtea exterioara a Castelului Corvinilor.Laautoritatile anunta organizarea unui concert de muzica sustinut de Corul de Camera "Pastorala" alaturi de corurile Jeunesses - Liceul de Arta "Gheorghe Tattarescu", "Mica Pastorala" - Liceul Pedagogic "Spiru Haret", Ding Dong - Scoala Gimnaziala "Anghel Saligny", Armonia - Colegiul National "Al. I. Cuza" si Scoala "Duiliu Zamfirescu", Diatonic - Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga", "La Primavera" si Grupul de copii "Acord" in cadrul Programului National Cantus Mundi. Acesta va avea loc in Piata Unirii.In timpul concertului vor fi lansate 300 de lampioane care vor fi puse la dispozitie gratuit tuturor celor prezenti in piata centrala din municipiu.Si inva fi sarbatorita Ora Pamantului, unde se va opri lumina la Primarie, dar si pe arterele principale.A.G.