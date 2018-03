Ora Pamantului 2018: Se stinge lumina si la Guvern, si la Cotroceni

#Connect2Earth

"Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei "Earth Hour" - Ora Pamantului. In acest sens, sambata, 24 martie a.c., in intervalul orar 20:30-21:30, iluminatul Palatului Cotroceni va fi intrerupt", se precizeaza intr-un comunicat remis Ziare.com, sambata, de Palatul Cotroceni.Lumina va fi stinsa si in Palatul Victoria, in acelasi interval orar, atunci cand intreaga lume marcheaza "Ora Pamantului"."Guvernul doreste sa reconfirme in acest fel atentia pe care o acorda problemelor de mediu si de eficienta energetica, obiectivul pe care si l-a propus prin Programul de guvernare fiind de redefinire a politicilo energetice ale Romaniei, punand accent pe cercetare, inovare si pe promovarea noilor tehnologii privind stocarea energiei, retelelor inteligente sau masurilor de eficienta energetica in intreg sistemul", arata Palatul Victoria intr-un comunicat remis Ziare.com.In plus, si ministerele anunta ca sting lumina:se alatura, si in acest an, initiativei internationale Ora Pamantului (), in cadrul demersurilor din intreaga lume de constientizare a consecintelor schimbarilor climatice asupra mediului inconjurator si a calitatii vietii. Campania de anul acesta se desfasoara sub sloganulsi aduce in discutie importanta biodiversitatii.Astfel, sambata, 24 martie, in intervalul 20:30-21:30, vor fi stinse timp de o ora luminile in sediile MAE, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, cu scopul simbolic de a atrage atentia asupra necesitatii protejarii mediului si a resurselor planetei si asupra responsabilitatii fiecaruia dintre noi", transmite MAE intr-un comunicat remis Ziare.com.a decis sa stinga luminile exterioare si pe cele din interiorul Palatului CFR. De asemenea, vor fi deconectate echipamentele electronice care nu impiedica desfasurarea activitatii si asigurarea securitatii, anunta MT.Afla mai multe despre Ora Pamantului 2018 - Cine stinge lumina sambata si ce manifestari au loc in toata tara B.B.B.B.