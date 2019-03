Statul stinge lumina! Guvernul, Parlamentul si Presedintia se vor cufunda in bezna

Ziare.

"La Palatul Victoria vor fi stinse luminile astazi, 30 martie, intre orele 20:30 si 21:30. Guvernul Romaniei se alatura, astfel, si anul acesta, institutiilor si organizatiilor care participa la Ora Pamantului", informeaza Guvernul intr-un comunicat de presa remisSi Palatul Cotroceni si Parlamentul vor stinge simbolic lumina.Astfel, Administratia Prezidentiala se alatura pentru al cincilea an consecutiv campaniei "Earth Hour".De asemenea, Camera Deputatilor va fi, si anul acesta, partener al organizatiei internationale World Wide Fund for Nature sprijinind cea mai mare actiune voluntara de mediu, " Earth Hour - Ora Pamantului in Romania ".Marcarea Orei Pamantului face parte din campania de constientizare a efectelor pe care utilizarea energiei electrice o are asupra mediului si, totodata, de responsabilizare a tuturor pentru respectarea angajamentelor impotriva incalzirii climei, adauga comunicatul de la Guvern.Evenimentul international se celebreaza in ultima sambata a lunii martie, incepand cu anul 2007. Afla detalii despre Ora Pamantului 2019 B.B.