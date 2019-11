A inceput cu un meme, dar s-a transformat intr-o campanie globala pentru reimpadurire. Elon Musk a donat un milion de dolari

Ok, sounds legit, will donate 1M trees - Treelon (@elonmusk) 29 octombrie 2019

Chiar daca padurile acopera 30% din suprafata terestra a Globului, multe dintre ele dispar rapid. Intre 1990 si 2016, lumea a pierdut 1,3 milioane de km patrati de paduri - un teritoriu cat Africa de Sud, potrivit datelor adunate de Banca Mondiala De cand oamenii au inceput sa defriseze, 46% dintre copacii din lumea intreaga au fost doborati. In plus, 17% din padurile amazoniene au fost distruse in ultimii 50 de ani, dupa cum arata un raport publicat in jurnalul stiintific Nature Nici Romania nu sta prea bine. Suprafata forestiera totala despadurita si degradata, in perioada 2000-2011, a fost de 280.108 hectare (aproximativ 28.000 hectare pe an), conform unui studiu Greenpeace . Acest lucru inseamna ca in ultimii 10 ani, 3,4% din suprafata forestiera a Romaniei a fost distrusa sau s-a degradat.Acelasi studiu arata ca aproape jumatate din suprafetele despadurite se afla in arii protejate. Dar cel mai ingrijorator aspect este legat de faptul ca sunt afectate chiar padurile virgine.Prin urmare, este nevoie sa luam masuri, caci Romania mai are de rezolvat unele probleme in aceasta privinta. Pentru a resuscita "plamanul verde" al tarii noastre, ar trebui sa reimpadurim 10.000 de hectare pe an , sa implementam noi masuri de protejare pentru padurari si pentru aceste spatii, dar si sa avem un plan sustenabil de combatere a taierilor ilegale.Partea plina a paharului este ca incep sa rasara tot mai multe initiative de reimpadurire. Iar cea mai recenta are o poveste interesanta si are legatura cu puterea comunitatilor si cu nevoia implicarii.Cand Jimmy Donaldson a ajuns la 20 de milioane de subscriberi pe canalul sau de YouTube, MrBeast, un fan, a sugerat ca ar putea sarbatori aceasta reusita printr-un gest care ar aduce un beneficiu planetei. Utilizatorul vdnx a postat pe Reddit un meme ce o infatiseaza pe Lisa Simpson in care ii cere acestuia sa planteze 20 de milioane de copaci.Postarea s-a viralizat si i-a atras atentia YouTuber-ului, care a decis sa dea curs provocarii, mai ales ca fanii sai ii cereau cu ardoare sa inceapa campania. Jimmy Donaldson i-a cerut ajutorul vlogger-ului si inginerului NASA Mark Rober pentru a concepe un plan. Acum cinci luni, acestia au cooptat Arbor Day Foundation si au pornit miscarea #Team Trees ONG-ul se va folosi de prezenta globala pentru a planta 20 de milioane de copaci pe parcursul unui an. Pana acum au fost stransi 8 milioane de dolari, inclusiv un milion de la Elon Musk, seful Tesla (un dolar donat inseamna un copac plantat)."Colaboram cu parteneri de pe tot globul si incercam sa aliniem aceste fonduri cu proiectele care au mare nevoie de ajutor", a precizat Woody Nelson, vicepresedintele Arbor Day Foundation, pentru Business Insider. Organizatiile care vor sa se implice in acest program pot depune cereri in care sa explice planul lor de reimpadurire.Strangerea de fonduri va continua pana in decembrie, iar primii copaci vor fi plantati in ianuarie, in zonele mai calde. Intentia este ca aceasta campanie sa fie facuta pe fiecare continent, exceptie facand Alaska.Nu toti pomii vor supravietui, dar primele estimari arata ca rata de esec ar fi doar de 3%.In plus, multi creatori de continut de pe Internet s-au implicat: 600 de influenceri au donat si au promovat campania pana acum."Stim ca cei 20 de milioane de copaci nu vor salva planeta - dar cu siguranta e un pas important in directia corecta", a mai spus vicepresedintele Arbor Day Foundation, care spera ca aceasta campanie sa aduca in discutie si mai mult implicatiile incalzirii globale si posibilele solutii.