A plantat intr-o singura zi 12.000 de copaci impreuna cu 600 de voluntari - Interviu cu Robert Diaconeasa (DaddyCool)

Cum a aparut ideea de a planta copaci alaturi de comunitatea ta? Care a fost motivatia ta?

Cum ai reusit sa strangi echipa de peste 600 de voluntari?

Da-ne detaliile logistice al acestei campanii (unde s-a realizat plantarea, cum a fost aleasa zona etc.).

Ce inseamna pentru tine cei 12.000 de copaci plantati in cadrul acestei campanii? Ce mesaj transmite intregii tari aceasta reusita?

Cum vezi tu gradul de implicare civica al romanilor? Cum ne facem semenii sa inteleaga ca schimbarea incepe cu fiecare dintre noi?

Cat de importanta este initiativa de a planta copaci pentru copiii tai? Cum sa facem noi, ca parinti, sa le transmitem mesaje de acest gen copiilor si cat conteza exemplul personal?

Actiunea a avut loc pe 2 noiembrie, intr-o comuna din Prahova. Familia sa si sutele de oameni care s-au alaturat initiativei (inclusiv vedete precum Randi si Alexandra Stan) au redat tarii noastre o mica parte din plamanul verde a stat de vorba cu Robert Diaconeasa si a aflat mai multe despre aceasta campanie.Eu si familia mea suntem genul de gasca foarte implicata pe partea de responsabilitate sociala si credem ca e de datoria noastra sa si dam inapoi, nu doar sa consumam. Suntem impotriva risipei alimentare, incercam sa avem un stil de viata cat mai echilibrat si sustenabil, iar dragostea pentru natura este o mare parte din stilul nostru de viata.Ideea unei plantari a venit odata cu aparitia proiectului nostru ecologic. In anul 2017 am scris alaturi de Ana, sotia mea, un proiect ecologic, prin intermediul caruia urma sa mergem prin tara si sa le povestim copiilor despre ecologie, despre dragostea pentru natura, reciclarea plasticului si metode prin care putem evita degradarea mediului inconjurator.In anul 2018 am cunoscut reprezentantii brandului Klorane Bebe si am descoperit ca ei au deja in Franta (+ alte 25 de tari) un proiect asemanator, prin intermediul caruia au educat in spiritul botanicii aproximativ 500.000 de copii, ceea ce ni s-a parut. Am ajuns la concluzia ca impartasim aceleasi valori si ca e nevoie de asemenea actiuni si in Romania, exact asa cum visam noi.Am decis sa ne alaturam miscarii internationale, am devenim ambasadori de brand in Romania, apoi am schitat conceptul pentru tara noastra: un turneu national prin care vom ajuta la educatia unor copii din gradinite si din centrele de plasament din 6 orase din tara. Vom incepe in forta cu o plantare, ca sa demonstram ca intentiile noastre sunt foarte reale, apoi vom termina si turneul pana la finalul primaverii anului 2020.Daca stiam ca raspunsul oamenilor va fi atat de bun si timpul ar fi fost de partea noastra, cred ca faceam o gasca si mai mare. Initial, visam sa strangem alaturi de noi 300 de voluntari, dar raspunsul oamenilor ne-a depasit asteptarile. Plus ca era primul proiect de acest gen, asa ca am crezut ca e mai bine sa nu am asteptari prea mari, mai ales ca noi, ca popor, nici nu avem o educatie in spiritul civic.Se pare ca oamenii care ne urmaresc pe mine si pe sotia mea au rezonat cu mesajul si cauza pentru care luptam, iar noi am fost bombardati cu mesaje frumoase din partea lor. Foarte multi au vrut sa participe la plantare, cum la fel de multora le-a parut rau ca nu ne pot fi alaturi din cauza distantei. Cu toate acestea, am avut voluntari care au venit din Sibiu sau Tulcea pentru plantarea noastra. Iti dai seama ca le suntem extrem de recunoscatori.Raspunsuri pozitive au venit de la peste 700 de persoane care si-au dorit sa participe. In ziua cu pricina aproximativ 100 nu au mai putut ajunge, dar tot am fost vreo 600 de oameni care s-au unit pentru o cauza nobila. Pentru noi a fost excelent.Evenimentul a fost minunat, feedback-ul nemaipomenit, am reusit sa plantam putin peste 12.000 de copaci, nu 10.000, asa cum voiam initial, asa ca abia asteptam urmatoarea plantare. Asa cum o asteapta toti cei care au participat. Plus, cei care nu au ajuns, care ne-au scris mesaje de felicitari si au promis ca nu mai rateaza editia de anul vitor.Plantarea a avut loc in comuna Lipanesti, judetul Prahova, pe un teren pus la dispozitie de primarie pentru Asociatia Se Poate, care a initiat in urma cu cativa ani proiectul New Trees For New Life. Ei vor sa reimpadureasca zona, iar primaria ii sustine in acest sens.Dupa ce am cautat mai multe asociatii alaturi de care sa putem planta, am decis sa mergem la drum alaturi de ei, mai ales ca nici distanta fata de Bucuresti nu era una mare. Proximitatea este un element important in astfel de actiuni, mai ales daca vrei sa atragi alaturi multi oameni. Bine, noi am pus la dispozitie autocare pentru voluntari, insa 500 dintre acestia au venit cu masinile proprii.Pentru mine si familia mea inseamna speranta la un viitor cu un aer mai curat pentru Romania. Pentru noi, pentru copiii nostri, pentru prietenii nostri, pentru generatiile viitoare. Reusita noastra e de notat in studii de caz axate pe influenceri sau in prezentari de PR, fiindca am facut absolut totul singuri de la zero: de la invitatia oamenilor, la adunarea partenerilor, la comunicarea in mass media.Iar daca noi am putut, doi oameni din online cu ceva mai mult curaj si o dorinta arzatoare de a face lucrurile altfel si de a da un exemplu pozitiv celor care ne urmaresc, imagineaza-ti cate ar putea realiza mastodonti care au la dispozitie bugete de milioane de euro si infinit mai multe resurse decat noi. Trebuie doar sa vrem. O sa fac in curand un vlog despre toata munca din spatele unui astfel de eveniment.Suntem inca departe de a fi un popor implicat civic. Suntem mai degraba genul de popor care sta in fata tastaturii si comenteaza. Desi au fost foarte putini, din toate sutele de raspunsuri si reactii pozitive la adresa actiunii noastre, au fost 2-3 care ne-au scris ca plantam copaci pentru a fi taiati de austrieci sau mai stiu eu cine. Le-am raspuns tuturor: "Era mai bine sa stam acasa, cu mainile in san si sa comentam pe Facebook, asa ca dumneavoastra?"Romanii, din pacate, stiu doar sa se planga si sa fabuleze, in loc sa se mobilizeze si sa seteze un exemplu pentru cei din jur. Schimbarea chiar incepe cu fiecare dintre noi. E un proces lung si greoi, cel in care vom schimba scuiparii de seminte si gratargii care lasa gunoaiele in padure cu voluntari, insa noi vrem sa fim cel mai bun exemplu pentru copiii nostri, in primul rand. Ei vor prelua natural un astfel de comportament si noi vom dormi mai mult decat linistiti seara, cand vom pune capul pe perna. Deja facem asta.Orice initiativa de implicare civica este extrem de importanta, iar daca facem din acest lucru un stil de viata, copiii nostri vor prelua totul extrem de natural. Vor considera asa ceva normal, cum ar trebui sa fie, de altfel. Pe langa plantatul de copaci, eu sunt si singurul vlogger caritabil din tara, cu un proiect dedicat special acestui scop. E un proiect video care se numeste "Amintiri din copilarie", reprezinta interviuri cu persoane celebre, care accepta sa isi dezvaluie amintirile in scop caritabil, finalitatea fiind o donatie pentru un copil dintr-un mediu defavorizat.Mi-au fost alaturi vedete precum Randi, AMI, Alexandra Stan, Lora, Nicole Cherry, Irina Rimes, Liviu Teodorescu, Sore, AMI, Alex Velea etc, iar in doi ani am reusit sa ajut peste 600 de copii cu donatii de peste 30.000 de euro. Acest proiect mi-a adus si o serie de premii, printre care si titlul "Liderul anului 2018 in Social Media", iar asta inseamna ca munca mea se face remarcata si apreciata.Uite, de exemplu, pe data de 19 decembrie voi organiza alaturi de un prieten evenimentul "Stelute pentru ingeri", unde vom aduce peste 1.500 de copii din centrele de plasament. Este cel mai mare eveniment de acest gen din tara si va avea loc la Circul Globus din capitala. Vrem sa le oferim copiilor cateva ore de magie de sarbatori, la finalul unui an care pentru ei nu a fost usor, cu siguranta. Iarasi, o munca titanica in spate. Fac totul alaturi de Tiberiu Antipa, un copil crescut in orfelinat inca de la nastere, care acum vrea sa dea inapoi comunitatii. Ceea ce mi se pare extrem de nobil.Sunt tineri ca mine si ca el, care misca sa schimbe lucruri in tara aceasta. Unii dintre noi suntem si parinti, cum e cazul meu. Toate aceste activitati fac parte din viata mea si sunt sigur ca ai mei copii le vor prelua automat si foarte natural. Vor descoperi pe parcurs cat de multa satisfactie aduc.Ca idee, fiica noastra de patru ani, Ingrid, deja stie clar care e treaba cu natura, de ce e bine sa o iubim, sa reciclam, sa nu aruncam pe jos. Ea merge cu noi in cadrul turneului nationalsi este parte activa din workshop-urile pe care le tinem pentru copii. E fascinant sa o privesti cum incearca sa convinga prichindei de varsta ei sa fie responsabili si empatici cu natura.Deci, DA, puterea exemplului e vitala, atat in familie, cat si in randul prietenilor, in online si unde se mai poate gandi omul.