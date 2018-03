Academia Romana cere retragerea legii PSD care da liber la taiat paduri virgine: E fara precedent in Romania

Ziare.

"Ca urmare a propunerilor facute de specialistii dinLegii 52/2018 intitulat Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice., mai ales tinand seama de prevederile de la alineatul 16 care vor permite defrisari in suprafete cuprinse in zona de conservare durabila a ariilor naturale protejate, precum si pentru suprafetele incluse in Catalogul national al padurilor virgine si cvasivirgine din Romania.Proiectul Legii 52/2018 de modificare si completare a Legii nr 51/2006, contravine legislatiei nationale de infiintare si functionare a Parcurilor Nationale si Naturale existent incepand cu anul 1935 (Parcul National Retezat) si pana in prezent, precum si legislatiei comunitare de mediu care promoveaza reteaua europeana de arii protejate Natura 2000.Prin demersurile sale legislative,ce-i revin ca semnatara a Directivelor Europene a Conventiilor si Protocoalelor internationale cu privire la conservarea biodiversitatii si a patrimoniului natural", este punctul de vedere semnat de presedintele interimar al Academiei Romane, Cristian Hera.Documentul a fost facut public de senatorul USR Allen Coliban."In plenul Senatului, Uniunea Salvati Romania a fost singurul partid care s-a opus. Am aratat ca nu este nevoie de o astfel de lege (intrucat exista procedurile de derogare), ca graba in care se incearca trecerea ei este suspecta, ca nu exista un studiu de impact si opinii asumate ale specialistilor (intre timp ANANP, al carei punct de vedere nu a fost prezentat, si-a schimbat conducerea), ca 'temporarul' definit de lege are iz de 'permanent', ca felul in care sunt tratate in propunerea de lege ariile protejate si padurile virgine lasa loc la abuzuri si la interventii ireversibile.Iata ca Academia Romana intareste argumentele aduse de USR.#inapoilascoala", a scris pe pagina de Facebook Allen Coliban Propunerea legislativa a fost votata in Senat si de alesi din Opozitie, USR fiind singurul partid care s-a opus. Legea urmeaza sa fie dezbatuta in Camera Deputatilor, decizionala in acest caz.La acel moment, Coliban atragea atentia ca initiatorul proiectului de lege, senatorul PSD "Emanoil Savin, vicepresedinte al Comisiei pentru Mediu, a mentionat in cadrul dezbaterilor din comisie ca printre proiectele deblocate prin aceasta initiativa se numara 'partii de schi'"."Scapare sau proverbul cu 'gura pacatosului'...?", se intreba atunci retoric senatorul USR.