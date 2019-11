AFP scrie despre padurile masacrate din Romania: Autoritatile nu reusesc sa controleze acest flagel

Multinationale

Batalia cifrelor

Ziare.

com

Doi angajati ai Romsilva au fost ucisi in zone diferite din tara, unde se aflau in misiuni de patrulare, relateaza AFP.Unul dintre paznici, Liviu Pop, un padurar din Maramures (nord), a fost impuscat pe la spate imediat dupa ce a avertizat la telefon ca a surprins trei persoane care taiau ilegal lemn. Cu o luna mai inainte, unul dintre colegii sai din Iasi (nord) a fost lovit cu securea in cap. Aceste crime au indreptat reflectoarele asupra acestui flagel al defrisarii clandestine a padurilor romane, de care sunt invinovatite autoritatile publice, considerate incapabile sa actioneze eficient. Padurarii au manifestat in doua randuri , in octombrie si noiembrie, pentru a-si exprima nemultimirile. Potrivit Romsilva, 185 de agenti au fost agresati din 2014.Vreo zece padurari intervievati de AFP au dat asigurari ca au fost amenintati sau atacati. Salariul lor mediu nu depaseste 2.000 de lei (420 de euro).Pentru aceasta remuneratie, "eu trebuie sa supraveghez singur 1.000 de hectare", declara pentru AFP Valentin Dirig, in varsta de 43 de ani, care cutreiera paduri in Neamt (nord-est) de aproximativ 15 ani. "Este foarte periculos sa faci aceasta meserie", da el asigurari.In Romania - unde padurile acopera o treime din suprafata tarii (sapte milioane de hectare) - industria lemnului reprezinta aproximativ 126.000 de locuri declarate si 3,5% din PIB.O parte a arborilor taiati este folosita la incalzire, in zona rurala, unde traieste in continuare un roman din doi. Piata internationala a mobilei si bricolajului consuma alta parte din aceasta resursa, prin existenta in Romania a mai multor firme straine, inclusiv austriecii de la Schweighofer, nume greu din industrie, care lucreaza cu multi intermediari locali.In 2015, Curtea romana de Conturi a tras un semnal de alarma, apreciind ca 80 de milioane de metri cubi de lemn, in valoare de cinci miliarde de euro, au fost taiate in mod ilegal din 1990 in 2012.In acelasi an, iar apoi din nou in 2017, Guvernul a inasprit controlul exploatarilor forestiere si sanctiunile aplicabile, dand asigurari ca despadurirea ilegala este de-acum sub control.Potrivit Romsilva,Aproximativ jumatate dintre padurile romane apartin unor entitati private. Padurarul Valentin Dirig considra ca "problema vine de la proprietari privati, care si-au recuperat terenurile dupa caderea comunismului si care cred ca pot face orice".Asociatiile de apararea mediului, foarte active in a denunta o "mafie a lemnului", apreciaza ca volumele de lemn taiat ilegal sunt mult subestimate de stat.In 2015, expertul Gheorghe Marin a fost insarcinat de Guvern sa intocmeasca un inventar al padurilor. El a estimat la 20 de milioane de metri cubi taierile de copaci "nedeclarate" anual, aproape dublu fata de volumul inregistrat oficial. Aceasta cifra, dezvaluita luna trecuta de presa, a fost scoasa insa din raportul expertului, autoritatile punand la indoiala calcularea ei."Este de ajuns sa te uiti la numarul de camioane care transporta lemn, pentru a intelege ca despadurirea scapa de sub orice control", afirma Cristian Neagoe, un oficial de la ONG-ul Greenpeace.Siretlicurile in vederea acoperirii unei activitati ilicite sunt numeroase. "Unele companii efectueaza doua transporturi in baza unei singure autorizatii", afirma Radu Melu, un specialist in aceasta problema de la Fondul Mondial pentru Natura (WWF).In afara de lacomia unor exploatanti, traficul de lemn este o resursa pentru oamenii fara alt mijloc de subzistenta. In cazul crimei padurarului din Iasi, Politia a arestat un adolescent de 17 ani care fura lemn.Greenpeace acuza Ministerul Mediului ca intarzie sa puna in aplicare un sistem eficient de control al transportului lemnului si ca a oprit in 2017 folosirea imaginilor satelitare in supravegherea padurilor.In 2018, un studiu foarte detaliat al ONG-ului cu privire la practicile grupului Schweighofer - suspectat ca trece cu vederea originea lemnului - a antrenat o spectaculoasa operatiune a politiei si deschiderea unei anchete judiciare.In regiunea Valea Rea, in Carpati, padurea prezinta rani adanci. Midorel Badescu, un inginer forestier in varsta de 59 de ani, cunoaste fiecare poteca din zona si da asigurari ca trei proprietari sunt vizati de mai multi ani intr-o ancheta."Putin conteaza daca sunt condamnati sau nu", spune el, "ceea ce vreau este sa fie obligati sa reimpadureasca".