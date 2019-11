Alpinistul Alex Gavan ii scrie lui Iohannis: Daca un copac e taiat in tara asta, e taiat pentru ca are binecuvantarea, fie ea si muta, a presedintelui

scrisoarea deschisa transmisa de alpinistul Alex Gavan presedintelui Klaus Iohannis

", este concluzia lui Gavan, cunoscut activist de mediu, care i se adreseaza sefului statului cu formule precum "Draga domnule presedinte, dragul meu Klaus".Prezentam integral"Draga domnule presedinte, dragul meu Klaus,din padurile care m-au crescut iti daruiesc acum, aici, acest mesaj:Marsul pentru paduri de duminica trecuta nu a fost un mars pentru paduri. A fost un mars din Dragoste pentru paduri.Intrebarea este: Cum salvam planeta?Raspunsul este: Planeta nu are nevoie de salvare. Noi avem.De unde incepem? Incepem prin a cere iertare copacilor. Padurea este un templu. Pentru a putea intra in el avem nevoie de binecuvantare. Planeta aceasta este un templu. Si toate cele cate sunt cuprinse in ea. Incepem prin a cere iertare fiecarei fiinte vii, plante, animal, om, munte, deal, vale, apa, aer, cer. Totul face parte din acest templu, inclusiv noi doi. Acest templu suntem noi, cu totii.In continuare, acest templu este pradat cu o viteza fara precedent.Am ajuns in prezent sa mai avem doar 29% suprafata impadurita, adica mult sub cei 43% la nivelul intregii UE si mult sub optimul calculat de 40-45%. Ramanem fara aer.La aproape cinci ani dupa ce, din fruntea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ai catalogat in mod oficial taierile ilegale de paduri ca fiind un atentat la siguranta nationala, in Romania se depisteaza doar 1% din aceste taieri. Iar sistemul integrat de monitorizare a managementului forestier este si acum pe butuci. Care mai este prestanta, greutatea si relevanta functiei prezidentiale si a Consiliului daca deciziile si dispozitiile emise sunt optionale pentru guvern, asa cum s-a dovedit in cazul taierilor ilegale de paduri? Intre timp, sase padurari au fost ucisi de catre mafia lemnului si altor sute li s-a pus viata in pericol prin agresiunile suferite.Solutia pentru toate acestea exista. Insa vointa si actiunea politica lipsesc.Daca padurea inseamna siguranta nationala, atunci niciun copac nu ar trebui sa se taie in tara asta fara binecuvantarea presedintelui. Iar daca un copac este taiat in tara asta, este taiat pentru ca are binecuvantarea, fie ea si muta, a presedintelui.Mai sunt cateva zile pana la alegerile prezidentiale. Acceptarea oricarei dezbateri electorale, a oricarui fel de dezbatere a ideilor si a proiectelor, ar fi fost un semn de normalitate si de respect pentru noi toti cei traitori in aceasta tara. Invitatia de a participa la o astfel de dezbatere pe teme de mediu a fost intampinata, de asemenea, cu tacerea obisnuita. Pe deasupra, mediul nu a fost un subiect real de discutie pentru nimeni dintre cei implicati in aceasta campanie.Draga domnule presedinte,dragul meu Klaus,dragul meu Klaus Iohannis,fratele meu Klaus,cu dragoste iti spun,din punctul de vedere al protejarii mostenirii pe care o lasam copiilor,haina pe care o porti acum in calitate de presedinte al Romaniei iti este mult, mult prea larga.Te iubesc".Performer de top al Romaniei in alpinismul de altitudine extrema, Alex Gavan a escaladat 7 varfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya prin mijloace corecte, fara oxigen suplimentar si fara porteri de altitudine.Alex Gavan este sau a fost, de asemenea, implicat in numeroase cauze de mediu, printre care se numara stoparea taierilor ilegale de paduri, protectia ultimelor padurilor virgine, Parcul Natural Vacaresti, Centura Verde a Bucurestiului, salvarea Aspretelui (poate cel mai rar peste din lume) sau interzicerea utilizarii cianurii in minerit. E, de asemenea, implicat si in numeroase cauze sociale.Este a doua scrisoare deschisa adresata guvernantilor PNL, dupa cea adresata noului ministru al Mediului si prin care i se cerea acestuia sa tina cont de revendicarile miilor de romani care au iesit in strada la Marsul pentru Paduri.