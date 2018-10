Aplicatie pentru salvarea padurilor virgine din Romania. Oricine poate monitoriza prin satelit unde se taie ilegal

Ziare.

Utilizatorii pot monitoriza si semnala modificari aparute in coronamentul padurilor virgine din Romania prin comparatia imaginilor satelitare realizate la intervale diferite de timp, potrivit unui comunicat remis de Greenpeace Romania."Greenpeace Romania actioneaza pentru identificarea si protejarea padurilor virgine si cvasivirgine, cele mai valoroase paduri ale tarii noastre si parte din istoria si identitatea noastra culturala. Aceste paduri, pe care le-am numit Tinutul Secular, sunt rezultatul a mii de ani de evolutie si sunt in pericol de a fi distruse din lipsa de responsabilitate fata de valoarea lor.In ciuda eforturilor depuse de ONG-urile de mediu din Romania si a presiunii exercitate de societatea civila in ultimii ani, Ministerul Apelor si Padurilor, autoritatea responsabila de protejarea padurilor virgine, nu a efectuat un inventar al acestor paduri, deci nimeni nu stie cu exactitate cate si unde sunt. Cerem Ministerului Apelor si Padurilor sa identifice si sa protejeze padurile virgine si cvasivirgine din Romania!", declara Ciprian Galusca, coordonatorul campaniei de paduri a Greenpeace Romania.ONG-ul de mediu arata ca un rol important in identificarea si semnalarea cazurilor de taieri ilegale l-a avut in ultimii ani societatea civila: in 2016, aproximativ 40% din cazurile investigate de autoritati au fost sesizate de societatea civila, iar in 2017 avem judete in care persoanele preocupate de soarta padurilor au descoperit mai multe infractiuni decat Jandarmeria, Politia si garzile forestiere."Din pacate, Ministerul Apelor si Padurilor nu a continuat dezvoltarea si imbunatatirea instrumentelor digitale, precum Radarul Padurii si Inspectorul Padurii, pentru a eficientiza controlul activitatilor silvice.Asadar, facem din nou treaba ministerului si lansam un instrument eficient, o aplicatie de telefon prin care cetatenii pot monitoriza padurile cu ajutorul imaginilor satelitare, pot raporta din teren cazuri suspecte de taieri si pot verifica legalitatea transporturilor de lemn", a mai spus Ciprian Galusca.Aplicatia este disponibila in Google Play Store, este gratuita, si poate fi descarcata direct pe smartphone-urile cu sistem de operare Android. O poti descarca de AICI . In saptamanile urmatoare va fi lansata si varianta iOS.Romania adaposteste cele mai vaste paduri primare din zona temperata a Europei, in care traiesc aproximativ 13.000 de specii, inclusiv cea mai mare populatie de ursi din Europa.Cu toate acestea, din cele 120.000 de hectare de paduri virgine estimate ale Romaniei, doar 20.000 de hectare se afla sub protectie stricta, si in ultima perioada au existat numeroase initiative legislative ale coalitiei de la putere care sa permita interventii chiar si in aceste zone.A.S.