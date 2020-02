Peste 110.000 de hectare de paduri au fost distruse de fenomenele meteo extreme de la inceputul lui februarie (Foto)

Foto: Facebook/ Regia Nationala a Padurilor - Romsilva

Ziare.

com

Intr-un comunicat de presa remismiercuri, Romsilva precizeaza ca datele vin dupa o "prima evaluare a pagubelor".Astfel, a fost identificat un volum al arborilor doborati de vant de circa 748.000 de metri cubi."Din acestea, pe o suprafata de 1.058 de hectare s-au inregistrat doboraturi in masa, volumul estimat al pagubelor fiind de circa 290.000 metri cubi.Cele mai mari doboraturi au fost inregistrate in padurile de stat administrate de Directia Silvica Mures, cu un volum de 208.000 metri cubi si o suprafata de 12.590 hectare, urmata de Directia Silvica Arges, cu un volum al doboraturilor de vant de 152.000 metri cubi si o suprafata de 4.057 hectare, si Directia Silvica Prahova, cu pagube de 145.000 metri cubi si 10.165 hectare afectate de fenomenele meteorologice inregistrate incepand cu 4 februarie", potrivit sursei citate.De asemenea, pagube s-au inregistrat si in Bacau, Covasna, Harghita, Covasna, Maramures, Neamt si Suceava."(...) in padurile aflate in alte forme de proprietate si administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva s-au inregistrat, in total, doboraturi de vant pe 19.524 hectare, cu un volum total al arborilor doborati de 253.000 metri cubi", mai arata Romsilva.Acum se intocmesc documentele tehnice pentru exploatarea cu prioritate a arborilor doborati, pentru a asigura conditiile ca suprafetele afectate sa fie reimpadurite intr-o perioada de maxim doi ani.Regia Nationala a Padurilor - Romsilva administreaza 3,13 milioane hectare paduri aflate in proprietatea publica a statului roman, aproximativ 48% din totalul padurilor la nivel national, si asigura servicii silvice pentru circa 1 milion de hectare paduri aflate in alte forme de proprietate.