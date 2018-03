Arborii batrani din Arad, diagnosticati prin tomografii de catre specialisti din Ungaria

Ziare.

Specialistii maghiari le-au prezentat angajatilor Primariei Arad metode de diagnosticare a copacilor prin tomografii, care permit depistarea golurilor si urmelor de putrefactie din interiorul arborilor cu ajutorul unui dispozitiv ce creeaza imagini 3D.In urma unui protocol de colaborare semnat in luna februarie de autoritatile locale din Arad si Gyula, o delegatie condusa de gradinarul sef din orasul ungar ii ajuta pe responsabilii Primariei Arad sa evalueze riscul de prabusire a arborilor batrani in urma fenomenelor meteo extreme. Invitatii au mers in parcuri din Arad pentru a prezenta metode de diagnosticare a copacilor prin tomografie, precum si tehnici de evaluare a riscului de prabusire a arborilor in urma unor fenomene extreme.Specialistii au folosit un dispozitiv denumit Fakopp, inventat in Ungaria in urma cu peste 15 ani. Acesta este capabil sa detecteze golurile si urmele de putrefactie din interiorul arborilor si creeaza o imagine 3D. Dispozitivul foloseste senzori care receptioneaza sunetele produse de un ciocan cand trunchiul copacului este lovit usor, fiind desenata o harta a interiorului acestuia."Oaspetii de la Gyula au prezentat si o metoda prin care poate fi examinata stabilitatea radacinii unui copac. Aceste tehnici sunt non-invazive, utilizate la nivel european, si ne dorim sa le implementam si la nivel local in scopul asigurarii sigurantei cetatenilor", a declarat, marti, consilierul local Bogdan Boca.Orasele Arad si Gyula sunt infratite de 24 de ani, cele doua localitati dezvoltand mai multe proiecte comune in diferite domenii de activitate.In ultimii ani, furtunile violente au provocat pagube insemnate in Arad, prin prabusire copacilor batrani, in unele cazuri fiind ranite persoane. Intr-un incident de acest fel a murit, in 2014, fostul sef al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Arad Gheorghe Ban, peste masina caruia s-a prabusit un copac rupt de vijelie, in timp ce conducea pe o strada din centrul Aradului. In acest caz, procurorii au facut cercetari "in rem" pentru infractiunea de ucidere din culpa, insa dupa un an dosarul a fost clasat, pentru ca nu a fost gasita nicio persoana vinovata de prabusirea copacului.