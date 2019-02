Clipul zilei: O turma de mistreti cauta hrana prin zapada, intr-o padure din Romania

Ziare.

Mistretii au fost filmati de la mica distanta de unul dintre angajatii Romsilva."Padurile din zona muntilor Tarcu, administrate de Ocolul Silvic Teregova, asigura toate conditiile de liniste, adapost si hrana, zona avand o fauna bogata si diversa.Femelele si puii de mistret traiesc in carduri, acestea fiind conduse de scroafele cele mai batrane. Masculii cei mai puternici sunt solitari, iar ceilalti masculi traiesc in grupuri separate", scriu reprezentantii Romsilva pe Facebook.Hrana mistretilor consta in radacini, tulpini, fructe, dar si in larve, rame, gasteropode, oua si resturi animale, mai precizeaza acestia.