Concluziile unui summit crucial, la Paris: Terra e pe moarte

Oameni de stiinta si diplomati din peste 130 de tari s-au reunit, pana sambata, la Paris, pentru a adopta prima evaluare mondiala a ecosistemelor realizata pe plan global dupa o pauza de aproape 15 ani, considerata un inventar sumbru al naturii, care este vitala pentru omenire."Dovezile sunt incontestabile: distrugerea de catre noi a biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice a atins niveluri care ameninta bunastarea noastra cel putin la fel de mult ca modificarile climatice provocate de catre om", a declarat Robert Watson, presedintele Platformei interguvernamentale stiintifice si politice pentru biodiversitate si servicii ecosistemice (IPBES).Grupul de experti a lucrat timp de trei ani la redactarea unui raport de 1.800 de pagini, care ar trebui sa devina o veritabila referinta stiintifica in domeniul biodiversitatii, la fel cum sunt considerate rapoartele GIEC in domeniul climei.Desi termenul de "biodiversitate" pare uneori abstract, el vizeaza toate speciile animale si vegetale care traiesc pe Terra, inclusiv pe o specie care se pune pe sine in pericol distrugand natura: omul. Iar omul nu poate sa traiasca fara aceasta natura, care ii aduce servicii inestimabile, de la insectele polenizatoare, la padurile si oceanele care absorb dioxidul de carbon si ii furnizeaza medicamente si apa potabila.La fel ca in cazul discutiilor despre clima, "aceasta luna aprilie a anului 2019 poate sa marcheze un 'punct de cotitura parizian' similar pentru biodiversitate si contributiile aduse de natura populatiilor umane", a declarat Robert Watson.Multi experti spera ca aceasta evaluare va reprezenta un preludiu pentru adoptarea unor obiective ambitioase in cadrul reuniunii din 2020 din China pentru diversitate biologica (COP15) la care vor participa statele membre ale ONU.Aproape niciunul dintre cele 20 de obiective anterior definite pentru 2020, care vizeaza "o viata in armonie cu natura" pana in 2050, nu va fi atins, potrivit proiectului de sinteza al acestui nou raport, obtinut de jurnalistii de la AFP. Proiectul va fi discutat, amendat si adoptat pe articole de delegatii participanti la reuniunea de la Paris, inainte de publicarea sa oficiala pe 6 mai."Patrimoniul mondial al mediului inconjurator (...) este pe cale sa fie alterat la un nivel fara precedent", avertizeaza acest text.Un sfert dintre cele 100.000 de specii evaluate - o parte minimala din cele 8 milioane de specii estimate pe Terra - sunt deja amenintate cu disparitia, sub presiunile exercitate de agricultura, pescuit, vanatoare si modificari climatice.Insa "o accelerare rapida iminenta a ratei de extinctie a speciilor" este asteptata de oamenii de stiinta, potrivit proiectului acestui raport. Iar alte specii, al caror numar a fost estimat intre 500.000 si 1 milion, ar urma sa devina la randul lor amenintate cu disparitia, inclusiv "multe in deceniile urmatoare".Aceste prognoze concorda cu avertismentele lansate de mai multi ani de oamenii de stiinta, marcand debutul "celei de-a sasea extinctii in masa", prima declansata dupa aparitia omului pe Terra."Acest raport fundamental va reaminti fiecaruia dintre noi o constatare plina de adevar: generatiile actuale au responsabilitatea de a lasa mostenire generatiilor viitoare o planeta care nu este iremediabil avariata de activitatile umane", a declarat Audrey Azoulay, directorul general al UNESCO, organizatia care gazduieste aceasta reuniune."Stiinta ne spune ceea ce cunostintele noastre traditionale ne semnalau de decenii: Terra este pe cale sa moara", a declarat Jose Gregorio Mirabal, presedintele COICA, institutie ce reuneste organizatiile indigenilor din bazinul amazonian."Indemnam intr-o maniera urgenta comunitatea globala sa semneze acord international pentru natura, pentru a restaura cat mai rapid posibil jumatate din lumea naturala", a adaugat el, in contextul in care acest raport mondial tine cont, pentru prima data, de cunostintele, problemele si prioritatile populatiilor indigene.Textul evidentiaza o legatura foarte clara intre cele doua amenintari majore, incalzirea climei si distrugerea naturii, identificand anumite cauze similare, in special practici agricole si despaduriri, vinovate pentru cel putin un sfert din totalul emisiilor de CO2, dar si pentru gravele daune directe provocate ecosistemelor.Insa, tinand cont de amploarea reformelor ce trebuie implementate, care ar necesita o veritabila transformare a stilului de viata al oamenilor pe o planeta tot mai populata, factorii de rezistenta risca sa fie inca si mai puternici decat cei care s-au manifestat deja in lupta impotriva modificarilor climatice.