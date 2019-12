Cum sunt spionati hotii de lemne cu ajutorul telefoanelor vechi ascunse in padure

Ziare.

com

In timp ce asculta ciripitul pasarilor si flecareala maimutelor, White a inceput sa se gandeasca la ce nu aude - vuietul fierastraielor care doborau fara mila trunchi dupa trunchi pe undeva prin padure, imputinand cu fiecare copac cazut habitatul gibonilor, scrie CNN Ce-ar fi daca ar crea un dispozitiv care sa asculte aceste sunete ale distrugerii, alertandu-i in timp real pe padurari?, s-a gandit el.Un an mai tarziu s-a intors in aceeasi padure pentru a-si testa creatia, o "floare" metalica alcatuita din mai multe smartphone-uri vechi, un microfon, o baterie externa si panouri solare, pe care a ascuns-o in frunzis, sus de tot, in varful arborilor. In mai putin de 48 de ore, prinsese deja un grup de taietori ilegali, spune White.Americanul a infiintat ulterior ONG-ul Rainforest Connection, care a instalat pana acum peste 150 de dispozitive similare in paduri tropicale din tari ca Peru, Camerun si Brazilia.Telefoanele folosesc retelele celulare existente, care penetreaza pana in inima junglei, potrivit lui White, inregistrand sunetele ambientale 24 de ore pe zi pe o distanta de mai bine de un kilometru.Sunetele captate sunt analizate in timp real de un software care foloseste inteligenta artificiala pentru a identifica zgomote precum vajaitul drujbelor, incarcarea bustenilor in camioane sau focurile de arma si le trimit alerte in timp real padurarilor de pe teren.Tehnologia este folosita sub mai multe forme pentru depistarea defrisarilor ilegale, un alt exemplu fiind imaginile din satelit, insa in cazul acestora procesul de instiintare a padurarilor cu privire la desfasurarea unor astfel de activitati poate dura mai mult.Si dispozitivul lui White are unele neajunsuri, fiind perturbat uneori de natura insasi. In padurile din Peru, de exemplu, traieste o insecta careia ii place sa dezagrege orice tip de plasic.Pe viitor, inginerul si echipa isi doresc ca sistemul sa poata functiona fara implicarea lor directa, astfel incat sa poata fi implementat la o scara mai larga.C.S.