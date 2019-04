Defrisarile si capitularea in fata telurilor climatice

Padurile devin pasuni

Protectia mediului incepe in farfurie

Ziare.

com

Aceste cifre nu provin din calcule abstracte, ci se bazeaza pe evaluarea imaginilor prin satelit, fiind compilate si publicate in cadrul proiectului "Global Forest Watch".Orice copil stie cat de importante sunt padurile lumii pentru echilibrul ecologic al planetei noastre. Sa ne reamintim: la nivel mondial, numai padurile tropicale absorb aproximativ o treime din emisiile de gaze cu efect de sera produse de omenire.Nu intamplator, padurile sunt considerate plamanii verzi ai planetei noastre. Faptul ca aceste zone se reduc an de an ar trebui sa ne alarmeze.Nu este vorba despre fenomene temporare, cum ar fi incendiile de padure sau de "shifting cultivation", sistem agricol in care terenurile sunt cultivate temporar, apoi abandonate si lasate sa se intoarca la vegetatia lor naturala.Vorbim despre o distrugere permanenta. In special in Asia si America Latina, padurile sunt transformate in pasuni sau plantatii.Padurile tropicale sunt taiate pentru a ne satisface foamea nu numai pentru cherestea tropicala ieftina, ci mai ales pentru carne, soia, biocombustibil sau ulei de palmier.Asadar, cine arata cu degetul spre lideri indepartati, cum ar fi presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, nu face mare scofala, chiar daca acesta nu ascunde faptul ca nu-i pasa de protectia mediului si a climei.Si comportamentul individual al consumatorului contribuie, de asemenea, la distrugerea definitiva a padurilor aflate la mii de kilometri distanta de locul sau de resedinta. Consecintele sunt grave. In Brazilia, popoarele indigene sunt evacuate din casele lor pentru a face loc fermelor.In Indonezia si Malaezia, urangutanii sunt amenintati cu disparitia. Insa, dincolo de aceste implicatii locale, pierderea suprafetelor de padure are consecinte asupra fiecarei persoane de pe aceasta planeta. Cu alte cuvinte, cine accepta raderea padurilor poate arunca la lada de gunoi obiectivele climatice nationale si internationale.Miscarea #Fridays for Future demonstreaza ca protectia climei a atins constiinta multor oameni, care de buna voie isi pun sub semnul intrebarii comportamentul de consumatori.Ei inlocuiesc becurile vechi, optand pentru variantele LED moderne sau renunta la frigiderul vechi pentru un model mai eficient energetic. Toate bune si frumoase.Dar la ce folosesc toate aceste produse noi si sclipitoare, daca lumea nu combate mai hotarat taierea padurilor? Pentru noi, consumatorii, cel mai bine ar fi sa existe informatii clare cu privire la distrugerea padurilor pentru fabricarea unui produs. Insa acest lucru este departe.Dimpotriva, chiar si fructele din bauturile smoothie organice ar fi cultivate in zone defrisate ilegal, conform unui raport al organizatiei de mediu Amazon Watch.Deci, daca nu putem fi siguri ca produsele noastre provin din productie durabila sau din supraexploatare, ar trebui sa ne limitam consumul. Acest lucru poate suna ca o renuntare.Insa ajuta la protejarea padurilor, deoarece indiferent unde se afla pomul care poate continua sa creasca, el ne protejeaza clima, indiferent unde traim.