Forestierii acuza ca Alexe face doar "circ mediatic" si nu salveaza Padurea Baneasa, ci o lasa prada imobiliarilor

"(...) gospodarirea durabila a padurilor se face prin respectarea regimului silvic instituit de legislatia silvica si de mediu. Implementarea eficienta a regimului silvic, inclusiv combaterea taierilor ilegale, se face cu angajament, capacitate administrativa, prin identificarea unor solutii de finantare si prin eliminarea supra-reglementarii, nu prin haos administrativ, populism, demagogie, circ mediatic si false masuri de protectie, dispuse ad-hoc, televizat!Declaratiile alarmiste privind 'taierea la ras' a Padurii Baneasa au fost infirmate chiar de catre reprezentantii Corpului de Control al ministerului, in prezenta domnului ministru Costel Alexe (ministrul Mediului - n.red.), care au aratat ca recoltarile de arbori au fost executate in cadrul unor lucrari de ingrijire a padurii, necesare tehnic si legal aprobate.Oricine a cultivat flori sau rosii stie ca acestea trebuie rarite si curatate de buruieni. Proprietarii de padure si forestierii constata cu stupoare dezinformarile aruncate in spatiul public intr-un termen foarte scurt si isi exprima ingrijorarea fata de interesele reale care se ascund in spatele sloganului 'protejam padurile Romaniei'", se precizeaza in comunicat.Forestierii sustin ca, in luna octombrie 2019, transformarea unei parti din Padurea Baneasa in "Padure-Parc", solicitata de Primaria Capitalei in baza Legii 220/2018, era acuzata de catre ONG-ul Ecocivica, ca va conduce la "defrisari si afectarea grava a padurii"."La distanta de doar trei luni ministrul Mediului, Costel Alexe, anunta public faptul ca, pentru a fi protejata Padurea Baneasa, aceasta va avea un regim juridic modificat, va fi incadrata ca 'Padure Parc', cu 'interzicerea taierii lemnului in scop economic'.Aceiasi ONG-isti saluta, astazi, interventia ministrului Mediului aclamand 'Salvarea Padurii Baneasa'!? (...)Asa cum prevede articolul 3 din Legea 220/2018, 'actele de punere in valoare pentru padurile-parc se aproba de catre structura de specialitate competenta teritorial a autoritatii publice centrale, care raspunde de silvicultura, in baza studiilor de specialitate aprobate in comisia tehnica de avizare pentru silvicultura, prin care se stabilesc lucrarile speciale care au ca scop realizarea structurilor neregulate, mozaicate, a sistematizarii in plan orizontal si in volum a padurii, pe zone si sectiuni peisagistice'", noteaza sursa citata.Cele doua organizatii subliniaza faptul ca, in conditiile Legii 220/2018, acolo unde exista un interes social legitim, se poate solicita transferul unor paduri devenite urbane prin dezvoltarea localitatilor, in administrarea Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT) respective, cu scopul transformarii in padure-parc, "tocmai pentru a permite amenajari in cadrul lor, prin taierea de arbori si eliberarea spatiului pentru alei, amenajari si constructii temporare, care altfel ar fi interzise de Codul Silvic"."Este simplu si evident: incadrarea Padurii Baneasa in Padure Parc nu inseamna protectia padurii, ci transformarea acesteia in Parc! In fapt, presiunea care se exercita asupra Padurii Baneasa este o presiune imobiliara!Din totalul de 1.340 ha padure al trupului de padure Baneasa, 63% este padure proprietate privata.Presiunea imobiliara face ca padurea sa fie impartita in loturi din ce in ce mai mici, fiecare proprietar avand dreptul legitim de a construi o casa de vacanta, prin scoaterea definitiva din fondul forestier a unei suprafete de 200 mp, dar nu mai mult de 5% din suprafata proprietatii, conform art. 37 din Codul Silvic. Evident, prin lotizarea padurii, scoateri definitive din fond forestier si constructia de case, padurea este faramitata, iar functia sociala dispare prin ingradirea accesului", sunt de parere oficialii Fordaq si Nostra Silva.Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat, miercuri, ca toate cele 374 de hectare din Padurea Baneasa care sunt in proprietatea statului, in administrarea Romsilva, vor ajunge doar padure de protectie, incepand din luna martie a acestui an, si vor fi clasificate ca "padure-parc".Vizita ministrului Alexe in Padurea Baneasa a survenit in urma reclamatiilor din partea cetatenilor care semnalau ca au loc taieri de arbori in acel amplasament.