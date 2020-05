Germania ia masuri ca sa fie cat mai bine pregatita pentru incendiile de padure

Ziare.

Platforma online "Forest Fire Atlas" este o baza de date care "prezinta diverse informatii ce pot fi relevante pentru combaterea incendiilor forestiere intr-un mod de mare actualitate", a declarat Paul Becker, directorul Oficiului Federal de Cartografie si Geodezie, care a dezvoltat platforma.Aceasta agentie se afla sub jurisdictia ministerului german de Interne si prelucreaza date privind suprafata Germaniei.Atlasul colecteaza o serie intreaga de date disponibile public si le prezinta sub forma de harta. "Aceasta include amplasarea zonelor forestiere, situatia actuala din punct de vedere al incendiilor, dezvoltarea precipitatiilor si multe altele", a explicat Becker.Potentialii utilizatori sunt autoritati federale si nationale, dar si departamente locale de pompieri."Scopul este de a oferi factorilor de decizie material bazat pe fapte pentru a-i ajuta in planificarea operationala", a adaugat Paul Becker.Climatologii au avertizat ca Germania este amenintata de inca un an de seceta, dupa doi ani cu cantitati de precipitatii sub medie.