In fiecare zi in Romania sunt 34 de taieri ilegale de paduri - raport Greenpeace (Infografic)

Numarul de cazuri de anul trecut este cu 32% mai mare decat in anul anterior.Cele mai multe taieri au fost identificate, la fel ca in 2016, in judetele Mures - 1.511 cazuri (12%), Brasov - 762 de cazuri (6%) si Olt - 730 de cazuri (6%).Valoarea prejudiciului inregistrat ca urmare a taierilor ilegale de arbori se ridica la 41,5 milioane de lei la nivel national, in crestere cu 5,25% fata de anul anterior.Comparativ cu 2016, gravitatea faptelor a crescut, inregistrandu-se 8.461 de infractiuni, cu 62,02% mai multe fata de anul anterior."Este important sa mentionam diferentele dintre cazuri, in unele situatii fiind vorba despre 1-2 metri cubi taiati ilegal/caz, iar in alte cazuri fiind sute sau chiar mii de metri cubi. De exemplu, in judetele Arges si Olt, desi s-a inregistrat un numar mare de cazuri, volumul mediu de lemn taiat ilegal/caz este de 3-4 metri cubi.La polul opus se situeaza judetele Cluj, Maramures si Sibiu, care totalizeaza 53,97% din volumul de lemn taiat ilegal in 2017, la nivel national", a declarat Crisanta Lungu, coordonator regional al campaniei de paduri si biodiversitate, citata intr-un comunicat al ONG-ului, remis, joi.Un rol important in identificarea si semnalarea cazurilor de taieri ilegale l-a avut societatea civila, cea mai importanta contributie inregistrandu-se in judetul Dolj, unde 57,22% din totalul cazurilor investigate de autoritati au fost semnalate de catre cetateni, acesta fiind urmat de judetele Gorj, cu 49,40%, si Valcea, cu 47,15%."Aplaudam contributia societatii civile in identificarea cazurilor de taieri ilegale, dar aceasta ar trebui sa fie, in primul rand, o prioritate a autoritatilor. Deoarece acestea sunt ineficiente in lupta impotriva taierilor ilegale, vom lansa in curand aplicatia Forest Guardians, un instrument care permite cetatenilor sa se implice activ in lupta pentru protejarea padurilor, prin identificarea taierilor ilegale si raportarea lor, precum si in verificarea legalitatii transporturilor de lemn", a afirmat, la randul sau, Ciprian Galusca, coordonator al campaniei de paduri si biodiversitate a Greenpeace Romania.