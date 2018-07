Iohannis a promulgat legea care da unda verde mineritului in arii protejate. USR anuntase ca o contesta la CCR

Sef nou la Arii Protejate

Ziare.

com

PSD si ALDE au au adus aceleasi argumente ca si la proiectul prin care doreau sa dea unda verde pentru lucrarile de utilitate publica chiar si in padurile virgine, si anume ca zonele au fost declarate arii protejate dupa ce fusesera obtinute licentele de concesiune miniera.USR anuntase inca de cand a trecut prin Parlament legea ca o va contesta la Curtea Constitutionala , acuzand PSD ca "incalca dreptul romanilor la un mediu sanatos"."USR va ataca la Curtea Constitutionala modificarea Legii ariilor naturale protejate, mai exact Ordonanta 57/2007 aprobata astazi in Camera Deputatilor, prin care se permite dezvoltarea unor proiecte miniere in arii naturale protejate. Am strans deja semnaturile necesare. Ne sustin cei de la PNL si PMP. Motivul principal al acestei sesizari este incalcarea art. 35 din Constitutie, dreptul la un mediu sanatos, un drept de care se pare ca majoritatea PSD-ALDE nu a auzit.Este incalcat si art. 135 din Constitutiei unde se arata ca dezvoltarea economica trebuie sa se faca cu mentinerea echilibrului ecologic si in acelasi timp cu incalcarea articolului 148 din Constitutie legat de prioritatea legislatiei europene in domeniul mediului. Practic aceasta lege este data cu dedicatie pentru cei care au reusit sa obtina anumite licente miniere inainte de 2007, inainte de intrarea Romaniei in UE", a spus atunci senatorul USR Mihai Gotiu.Tot azi, in Monitorul Oficial a fost publicat un ordin al premierului Viorica Dancila prin care presedintele Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, George Fazacas, a fost inlocuit din functie, cu Adi CroitoruAdi Croitoru a condus Directia Biodiversitate din Ministerul Mediului.Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate a fost infiintata in anul 2016, functionand in subordinea Ministerului Mediului.