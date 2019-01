Jandarmii au oprit protestatari care voiau sa le prezinte unor experti UE problema defrisarilor: Ne faceti tara de ras!

Foto: Facebook/Agent Green

Cativa activisti de la ONG-ul de mediu Agent Green au organizat o actiune prin care doreau sa aduca in lumina problema defrisarilor ilegale din Romania. Astfel, au pregatit o fotografie care ilustreaza o padure seculara rasa si mesajul "Welcome to Romania", poza apare pe un tricou dublu, imbracat de doi activisti.Actiunea lor a fost insa oprita de jandarmi, dupa cum reclama Agent Green intr-un comunicat remis"Desi cei doi activisti nu au deranjat pe nimeni, Politia si Jandarmeria au intervenit imediat si i-au dus pe protestatari departe de ochii expertilor UE. 'Nu e frumos ce faceti, ce-o sa zica strainii de tara noastra? Ne faceti tara de ras', le-a spus activistilor Carmelia Dragomir Balanica, vicepresedintelea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate", se arata in comunicatul Agent Green."Reactia Politiei, Jandarmeriei si a oficialului Guvernului Romaniei este patetica si comunista. Ne intareste opinia ca statul este dusmanul numarul 1 al naturii. Atragem atentia expertilor EGA care coordoneaza statele membre UE ca exploatarea padurilor seculare afecteaza atat biodiversitatea, cat si clima.Padurile seculare joaca un rol esential in combaterea schimbarilor climatice. Absorb gazele cu efect de sera si le stocheaza permanent sub forma de carbon. Doar 8% din padurile Romaniei mai sunt seculare, adica mai batrane de 120 de ani. La nivel de UE, chiar mai putin. Padurile seculare trebuie protejate de urgenta printr-un moratoriu", a declarat Gabriel Paun, presedintele Agent Green.Acesta atrage atentia asupra masurilor care sunt luate de autoritati, prin care sunt permise inclusiv defrisari in parcurile si rezervatiile naturale."Deocamdata, Romania isi taie padurile seculare deliberat si planificat. O face cu viteza ametitoare care o depaseste cu mult pe cea a protejari lor prin includerea in catalogul national al padurilor virgine. Se taie chiar si padurile seculare din parcurile nationale, rezervatiile naturale si siturile Natura 2000. Se stie precis unde sunt cele 8% de paduri seculare, deci cu putina vointa Guvernul Romaniei poate institui un moratoriu la taierea acestor paduri", mai spune Paun.