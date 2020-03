Jandarmii din Brasov au oprit un transport ilegal de lemne. Amenzile aplicate (Foto)

Ziare.

Astfel, acestia au confiscat peste 30 de metri cubi de lemn, in urma unor actiuni de combatere a exploatarilor ilegale.Soferii care transportau lemnul au fost sanctionati, in total, cu amenzi de 10.000 de lei."In cadrul verificarilor pe principalele drumuri forestiere, jandarmii au constatat, in doua cazuri, ca transporturile nu aveau documentele justificative prevazute de lege.In aceste cazuri, soferii au fost sanctionati cu amenda in valoare totala de 10.000 de lei, iar lemnele, de esenta fag si brad, au fost predate Ocolului Silvic", anunta Jandarmeria Romana.Sursa citata mai transmite ca, de la inceputul anului pana acum, la nivel national, jandarmii au confiscat peste 300 de metri cubi de material lemnos si au aplicat amenzi in valoare de 581.945 de lei."In decursul anului trecut au fost recuperati 1.270 de metri cubi de lemn, valoarea totala a amenzilor ridicandu-se la aproape 3 milioane de lei", mai precizeaza Jandarmeria.A.D.