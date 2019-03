Lingou urias, cadou pentru Badalau: Pericolele nestiute din noua Lege a minelor, data cu dedicatie si in defavoarea romanilor

Un proiect de lege care avantajeaza marile companii miniere

Mining Watch Romania: Vom avea oameni expropriati, paduri intregi defrisate si rauri deviate pentru profitul companiilor miniere

Ziare.

com

Activisti ai Mining Watch Romania si membri ai comunitatii Declic au adus, joi, la usa Ministerului Economiei mai multe decoratiuni de mari dimensiuni care ii infatisau pe Viorica Dancila, pe Darius Valcov si pe Niculae Badalau alaturi de un lingou urias de aur.Actiunea a fost organizata pentru a atrage atentia asupra pericolelor la care se expun romanii in cazul in care proiectul de Lege a minelor - lansat in dezbatare publica pe 20 februarie - va fi adoptat in forma curenta. Iata, pe scurt, despre ce este vorba.In prezent, in Romania, mineritul se face in baza prevederilor Legii 85/2003 . Aceasta lege nu este, insa, foarte permisiva, asa ca mari companii ca Gabriel Resources sau Deva Gold nu reusesc sa deschida, in anumite zone, mine de metale pretioase care le-ar aduce castiguri uriase.Sustinand ca doreste sa inlature anumite blocaje, sa sustina mineritul responsabil si dezvoltarea economica, Guvernul Dancila promoveaza acum un nou proiect de Lege a minelor.Din pacate, anunta Mining Watch Romania, acest proiect a fost scris doar in interesul companiilor miniere si - daca va deveni lege in forma curenta - va avea un impact devastator asupra mediului si le va da peste cap viata multor romani.Care sunt marile probleme ale proiectului de Lege a minelor a explicat pentruRoxana Pencea Bradatan, campaigner la Mining Watch Romania."In primul rand, ni se pare inacceptabila introducerea exploatatiilor de resurse minerale in cadrul proiectelor de interes public national, din care momentan fac parte doar proiectele de infrastructura.De ce se face acest lucru? Pentru a ajuta companiile miniere, prin inlaturarea unor piedici juridice pe care acestea le au, in prezent. Va dau un exemplu. Si la Rosia Montana si la Certej (ambele cu zacaminte de metale pretioase - n.red.), companiile au nevoie sa devieze niste cursuri de apa pentru a-si face lacuri de decantare. Or, potrivit legislatiei europene, cursurile de apa nu se pot devia decat pentru proiecte de interes public national.Daca legislatia se modifica si exploatatiile miniere devin de interes public national, cursurile de apa se vor putea devia.Apoi, proiectul de lege introduce posibilitatea ca proprietarii de imobile din zonele miniere sa poate fi expropriati. Acest lucru este problematic in conditiile in care oamenii ar fi expropriati doar ca o companie sa obtina profit.De asemenea, in prezent, legea prevede ca, in zone cu patrimoniu cultural, unde sunt monumente istorice sau in zonele de protectie hidrologica, nu se pot desfasura activitati minere. Proiectul de lege lansat in dezbatare publica spune, insa, ca vor putea aparea exceptii", a explicat Roxana Pencea Bradatan.Activistul consultat dea mai declarat ca, potrivit noului proiect de lege, o companie miniera ar putea da halde de steril in compensatie pentru padurile pe care le va defrisa."In mod normal, potrivit Codului Silvic, daca un privat scoate un hectar din fondul forestier, trebuie sa il substituie cu 3 hectare de pasune impadurita. O companie miniera, in schimb, va putea compensa un hectar scos din fondul forestier cu un singur hectar. Si acest hectar dat la schimb de compania miniera va putea fi unul de halda de steril!Deva Gold nu poate exploata la Certej din cauza ca, pentru a o face, ar trebui mai intai sa poata defrisa 165 de hectare de padure.Aceasta suprafata este solicitata in instanta pentru reconstitutirea patrimoniului unei obsti satesti. In prezent, obstile de acest fel - care au un statut juridic special - pot detine suprafatele de padure, dar nu le pot vinde.Or, proiectul de Lege a minelor vine sa introduca o exceptie, astfel incat sa le permita obstilor sa instraineze suprafetele de padure catre companii miniere", a mai spus Roxana Pencea Bradatan pentruPotrivit sursei citate, legislatia din Romania nu ar trebui sa permita, fara discernamant, deschiderea de noi mine. Motivul: doar tarile sarace si cu politici defectuoase incearca sa-si caute bogatia in subsol. Toate celelalte au inteles ca prosperitatea vine din dezvoltarea de activitati economice alternative in fostele zone miniere., a mai spus Roxana Pencea Bradatan.Din pacate, nici ministrul Niculae Badalau si nici vreun alt angajat al Ministerului Economiei nu a avut joi timp sa se intalneasca cu membrii societatii civile, care au venit sa atraga atentia asupra pericolelor majore la care Cabinetul Dancila expune Romania, promovand acest proiect de lege.La solicitarea, purtatorul de cuvant al ministerului, Alexandru Macoveiciuc, a declarat ca activistii nu au respectat procedura de solicitare a unei audiente, in baza Legii 544/2001. Daca o vor face, pe viitor, reprezentantii ministerului au obligatia legala de a le acorda o audienta si de a-i asculta.Ministerul Economiei a emis, ulterior, un comunicat de presa prin intermediul caruia Niculae Badalau a anuntat ca este deschis la dialog pe tema proiectului de Lege a minelor.