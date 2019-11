Mars impresionant la Viena pentru salvarea padurilor din Romania (Video)

Ziare.

Reprezentantii Agent Green, organizatorii protestului, spun ca au dus la Viena mesajul "Save Romanian Primary Forest"."Protestatarii au ajuns la Ministerul Mediului din Viena cu mesajul: "SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS" pentru ca o serie de firme austriece toaca anual milioane de arbori din Romania si ar trebui responsabilizate. Multumim Fridays for Future Vienna", au scris reprezentantii Agent Green pe Facebook.In imaginile postate online se vede cum oamenii care participa la protest tin in maini un banner urias pe care au scris "Save Romanian Primary Forest".Si joi activistii au pus la cale un protest inedit in Austria."Surpriza astazi la Vienna, unde Holzindustrie Schweighofer desfasura un eveniment de promovare la Universitatea BOKU. Activistii au inconjurat cladirea si intrarile cu un banner urias si au cerut firnei austriece sa ocoleasca padurile seculare din Romania", relateaza pe Facebook Agent Green