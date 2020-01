Ministrul Mediului anunta in martie "cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania"

Ziare.

"Programul de impadurire pe care Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor il propune pentru primavara anului 2020 - Campania Nationala de Impadurire - si modalitatile prin care ACoR poate sustine acest proiect prin care se doreste cresterea suprafetelor de padure la nivel national au reprezentat principalele teme ale intalnirii pe care am avut-o cu delegatia formata din primari de comune, membri ai Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR). Una din modalitatile de crestere a suprafetelor ocupate cu paduri o reprezinta impadurirea terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu", scrie, sambata dimineata, pe Facebook , Costel Alexe.Ministrul sustine ca reprezentantii ACoR au fost de acord ca unitatile administrative teritoriale (UAT) sa identifice cat mai repede terenurile degradate si alte suprafete de teren in vederea inceperii campaniei de impadurire."Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de coordonator tehnic al actiunilor de impadurire a terenurilor degradate, finanteaza de la bugetul de stat si prin Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica intocmirea documentatiilor tehnico-economice, lucrarile de impadurire si intretinere a terenurilor degradate, precum si paza respectivelor lucrari, pana la declararea inchiderii starii de masiv.Documentatiile tehnico-economice si lucrarile necesare pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate, constituite in perimetre de ameliorare, se executa de unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura", explica sursa citata.Proprietarii (UAT, asociatii, persoane fizice etc.) care au terenuri in perimetrul de ameliorare isi pastreaza dreptul de proprietate, atat in timpul, cat si dupa efectuarea lucrarilor prevazute in documentatiile tehnico-economice legal aprobate, mentioneaza ministrul Mediului.Luna Padurii este in fiecare an intre 15 martie si 15 aprilie.