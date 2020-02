Neregulile pentru care a fost demis directorul Romsilva: Oameni angajati pe acelasi post si degringolada in institutie

Ziare.

Potrivit Consiliului de Administratie, Gheorghe Mihailescu a dispus ca in locul Serviciul de paza si protectia padurilor din cadrul Romsilva sa se infiinteze Serviciul de Control, paza si protectia padurilor.Seful de pana atunci al serviciului restructurat, adica Dan Ioan Aldea, a fost trecut de pe o functie de conducere pe alta inferioara, de executie. Iar la carma noului serviciu - adica la Control, paza si protectia padurilor - a fost numit un alt sef.Ulterior, instanta a stabilit ca mutarea din functie a lui Aldea a fost ilegala. Asa ca Mihailescu l-a reincadrat pe acesta pe functia de sef de serviciu. Singura problema era ca serviciul al carui sef a redevenit Aldea nu mai exista in organigrama Romsilva.In paralel, serviciul de Control, paza si protectia padurilor a functionat, avand propriul sef (altul decat Dan Ioan Aldea).In aceste conditii, Consiliul de Administratie a decis ca "in perioada 24.10.2019 - 16.11.2019 au existat doua persoane pe postul de sef de serviciu".In plus, Gheorghe Mihailescu - "fara sa fi prezentat situatia reala Consiliului de Administratie" - a cerut in mai 2019 desfiintarea a trei posturi pe care fusesera incadrate persoane cu contractul de munca suspendat, incalcand astfel Codul Muncii.Nu in ultimul rand, Mihailescu, fara nicio motivatie, a retras o plangere intr-un litigiu pe care Romsilva il avea cu privire la o suprafata de 43.227 de hectare de teren forestier."Retreagerea plangerii a fost semnata de catre directorul general Gheorghe Mihailescu si consilierul juridic Roxana Mohorea, angajata Directiei Silvice Vrancea, fara a avea o imputenicire in acest sens", se arata in minuta sedintei de CA de pe 4 februarie 2020.Totodata, membrii CA au constatat ca mai multi salariati ai Romsilva au sesizat faptul ca Gheorghe Mihailescu instituise la Romsilva "un regim agresiv, discretionar, lipsit de fair play si a creat, in permanenta, o stare 'artificiala'".Serviciul Juridic si Contencios Administrativ (SJCA) a transmis ca nu poate colabora cu Gheorghe Mihailescu, in vederea reprezentarii intereselor Romsilva.Mai mult chiar: si alti salariati "au solicitat revocarea directorului general Gheorghe Mihailescu motivat de managementul defectuos (....)".Potrivit salariatilor respectivi, Mihailescu "a condus regia dupa bunul lui plac" si "a produs o degringolada care nu a mai existat in cei 30 de ani de functionare a regiei"."Luand act de toate aceste aspecte, Consiliul de Administratie concluzioneaza ca prin toate actiunile intreprinse impotriva salariatilor, prin crearea artificiala a unei situatii tensionate, prin refuzul permament de a colabora cu Serviciu Juridic si Contencios Administrativ (SJCA) in vederea apararii intereselor Romsilva, prezentarea in consiliu de administratie a unor stari de fapt nereale ale Romsilva, directorul general Gheorghe Mihailescu nu si-a indeplinit obiectul contractului de mandat si, implicit, nici obiectul de activitate al Romsilva", se mai arata in sedinta CA-ului Romsilva de marti, 4 februarie 2020.Pentru mai multe detalii, puteti consulta minuta sedintei Consiliului de Administratie al Romsilva din data de 4.02.2020:Dupa cumv-a informat deja, Gheorghe Mihailescu avea mandat sa conduca Romsilva pana in decembrie 2021 . Acum, dupa revocare, mandatul va fi preluat, cu titlu de interimat, de Ionut Codut Bilea.