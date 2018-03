Nu lasati legile pe seama ageamiilor

Ziare.

Poate proiectul de lege a fost initiat cu bune intentii, in vederea realizarii unor investitii de utilitati publice, dar nu pare sa fi fost, in prealabil, analizat de specialisti.Comentatorii si analistii politici au si preluat informatia, fie sustinandu-i cu infocare pe intiatorii aparatori ai utilitatilor, fie varsand o lacrima pe umerii padurilor destinate sacrificiului.Mi-e teama ca nici pe unii, nici pe alitii nu i-a lovit brusc iubirea de parcuri sau dragostea de utilitati. Ei s-au grupat la repezeala in jurul initiatorilor care fireste apartin unui partid politic - n-are importanta care - si a contestatarilor initiativei, care apartin inevitabil altuia.Este exemplul clasic al razboiului intre politruci. Si pe unii, si pe altii, ii doare-n cot de parcurile defrisate sau de utilitatile publice. Dar se simt afectati cand le sunt lovite orgoliile sau le sunt atacate interesele, intr-un domeniu atat de profitabil, precum exploatarea lemnului si, mai ales, exportul lui.Nu stiu cati din cei care participa la acest razboi politico-ecologic stiu ca Romania detine cea mai mare pondere de paduri virgine si cvasivirgine aflate in Europa. Le mai gasim prin judetele Maramures, Brasov, Gorj, Sibiu, Mehedinti, Covasna, Caras-Severin si Bistrita-Nasaud - atat cat mai gasim.Au disparut cu totul din Bucovina (Tara padurilor, numele vine de la "buk" = fag in limba slava), au disparut Codrii Vlasiei, s-au dus cu plutele la vale arborii seculari de pe lunga vale a Bistritei, au chelit munti intregi in Banat, Oltenia, Vrancea.Specialistii declara o padure ca fiind virgina atunci cand evolutia naturala se desfasoara dupa un ciclu complet: copacii cazuti nu-i aduna nimeni pentru foc, uscaturile raman pe sol si putrezesc, nimeni nu culege fructe si nu vaneaza animale. Nici macar aerul nu este poluat cu gaze de esapament intr-un codru prin care nu s-au croit (inca!) drumuri moderne.Intr-un asemenea paradis ecologic, ma intreb care ar putea fi acele lucrari de utilitate publica, de dragul carora merita sa sacrificam nu numai padurea neumblata, dar si prestigiul nostru european de aproape unici posesori ai ei?Fara inoiala, initiatorii s-au gandit la sosele, desi in ultimele trei decenii nu ne poate acuza nimeni ca am fi construit autostrazi in draci. Linia Pitesti-Sibiu e inca neinceputa, cealalta, Comarnic-Brasov e mai confuza ca oricand, autostrada Transilvania a devenit o caricatura, iar cine aminteste de "coridorul IV", se refera numai la loturi, noduri, poduri si altele, nu de vreo autostrada.Daca problema e legata cu adevarat de realizarea infrastructurii, atunci, sa am iertare, socot ca este o blasfemie sa fie lasata pe mana celor alesi exclusiv pe criteriul politic, dar nepregatiti acolo unde tocmai dezbat si voteaza.Am tot respectul pentru cei alesi in mod democratic sa ne reprezinte in forumul suprem al tarii, dar asta nu-i da dreptul nimanui sa se erijeze in cunoscator, acolo unde nu se pricepe. Ar fi periculos ca un vizitiu sa piloteze un avion sau un tinichigiu auto sa faca o operatie pe cord deschis, chiar daca, prin absurd, a fost votat nu in majoritate, ci chiar in unanimitate.In opinia mea, o inititiva care permite taierea celor mai valoroase paduri din tara n-ar fi trebuit sa fie depusa in Parlament, decat insotita de una sau mai multe expertize de inalta calificare, prezentate chiar in expunerea de motive.Faptul ca un proiect, care da liber la taierea padurilor virgine este contestat de Academia Romana, imi sugereaza ca initiatorii s-au prezentat cu el in Parlament, fara o asemenea expertiza, fara opinia celei mai autorizate institutii de profil, fara avizul unei somitati in domeniu.Exista domenii unde factorul decisiv nu poate fi decat tehnic. A-l atribui politicianist inseamna a trimite spre derizoriu. Oricat de importanta ar fi o autostrada pe un anumit traseu, a o aproba cu ochii legati este mai mult decat o greseala.Autostrada poate fi deviata acolo unde in drumul ei se afla o padure virgina, un alt monument al naturii sau unul de patrimoniu. In functie de pretul devierii, numai un inalt expert poate aprecia in ce masura merita salvata natura suportand pretul, sau daca este de preferat sacrificarea naturii, pentru a castiga un avantaj economic.Din pacate, nu o data parlamentarii nostri initiaza legi in domenii unde sunt habarnamisti, dezbat si voteaza fara sa aiba la baza cercetari, studii de impact si mai ales analiza efectelor pe termen lung. Si nu e de mirare ca se expun la replici precum cea a Academiei Romane, in cazul de fata:Nu stiu cat de receptiv va fi Parlamentul la interventia inaltului for academic. Dar observ ca, daca acesta nu intervenea, poate intamplator, ne-am fi pomenit cu drujbele in ultimele paduri virgine si cvasi virgine din Romania.