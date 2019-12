O romanca din Marea Britanie a donat bani pentru plantarea a 15.000 de copaci in Fagaras

Ziare.

com

Nicoleta Carpineanu, cunoscuta in lumea artistica drept Nico de Transilvania, este din Zalau, dar a plecat in Anglia in urma cu 21 de ani.Acum a decis sa planteze 15.000 de copaci in Muntii Fagaras si, in acest scop, a donat toti banii primiti din vanzarea ultimului sau album, "Be One". In plus, a organizat si campanie de strangere de fonduri in Anglia."A fost adoptata de Brighton, unde si-a inceput calatoria artistica si unde a invatat sa mixeze pe muzica romaneasca, modalitatea artistei de a mentine legatura cu tara in care s-a nascut. Imbinarea talentului sau artistic cu dorinta arzatoare de a face bine pentru natura si pamantul care au crescut-o a aparut firesc. In primavara, printr-un proiect-pilot, a reusit sa planteze 100 de stejari in satul Cobor, pe Colinele Transilvaniei. Banii proveneau din donatiile primite pentru albumul Be One, si el 'produs' pe meleaguri romanesti si englezesti", arata reprezentantii artistei.Nicoleta Carpineanu a lansat ONG-ul "Forests Without Frontiers", "un apel ce a prins mult mai bine la straini decat in randul romanilor. Cu o cauza convingatoare, de a readuce la viata padurile virgine din Transilvania, si cu talentul ei, Nico a reusit sa stranga, prin ONG, destule fonduri cat sa planteze 15.000 de arbori".Printr-un parteneriat de lunga durata incheiat cu Fundatia Conservation Carpathia, care a pus la dispozitie trei hectare de teren, au angajat oameni care locuiesc in localitatile din Muntii Fagaras. Puietii vor fi plantati intr-o arie naturala de protectie a padurilor, Natura 2000, inlocuiti daca este cazul si ingrijiti pana la maturitate."Mi-am dat seama de faptul ca prezervarea mediului este legata intrinsec de protejarea traditiilor, instrumentelor si folclorului. Daca pierdem padurile, pierdem si comunitatile de acolo, se risipeste cultura lor populara. Atat padurile, cat si traditiile au nevoie de protectia noastra, a tuturor", a declarat Nicoleta Carpineanu.La randul lor, reprezentantii Fundatiei Conservation Carpathia au declarat ca artista a pus multa pasiune in acest proiect."Noi suntem practic gazdele, in curtea carora s-a intamplat totul. Ea este pasiunea. Fundatia noastra de 10 ani cumpara paduri pentru a le scoate din exploatare si a le pune, practic, in conservare. Cand se alatura si romanii este ca o gura de aer proaspat", au declarat sursele citate.Artista doreste ca in urmatorii cinci ani sa planteze un milion de copaci in zonele defrisate din Romania.