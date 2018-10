Organizatie de mediu: Vor fi taiate paduri seculare din Parcul National Semenic

Ziare.

Asociatia Euroland din Banat a lansat, in vara acestui an, o petitie intitulata "Opriti distrugerea Parcului National Semenic - Cheile Carasului", care a fost semnata de peste 5.800 de persoane. Dupa ce se vor strange 6.000 de semnaturi, petitia va fi trimisa Ministerului Mediului, Agentiei pentru Protectia Mediului si Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate.Organizatia de mediu sustine ca Romsilva a realizat un plan de management al parcului prin care doar 32% din suprafata parcului este protejata."Romsilva isi pregateste terenul pentru a putea taia paduri seculare in Parcul National Semenic - Cheile Carasului! La inceputul anului 2018, silvicultorii Romsilva au intocmit un nou Plan de Management prin care doar 32% din suprafata parcului este protejata. Acest nou plan de management este realizat cu incalcarea flagranta a legislatiei nationale, a directivelor europene si recomandarilor Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN).Pe de alta parte, planul de management al Parcului National Semenic-Cheile Carasului, elaborat intre 2010-2013, de specialisti, cercetatori de marca, cu sprijinul Academiei Romane (filiala Timisoara) si avizat de Consiliul Stiintific al parcului, a fost pastrat la sertar de catre RNP Romsilva pentru ca asigura o protectie pe o suprafata de 49% din suprafata parcului.Pentru a se asigura ca nu intampina opozitie in aprobarea noului plan,", scrie in petitia lansata de Asociatia Euroland Banat.Reprezentantii organizatiei de mediu au precizat ca padurile din Parcul National Semenic - Cheile Carasului "au fost si continua sa fie taiate intr-un ritm alarmant" si au solicitat ministrului Mediului si directorilor Agentiei pentru Protectia Mediului si Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate sa intervina ferm astfel incat exploatarile forestiere comerciale sa fie interzise."Daca va pasa cu adevarat de padurile si mediul natural pe care ati fost investiti sa le protejati, va solicitam interventia ferma pentru: interzicerea exploatarilor forestiere comerciale pe intreaga suprafata a Parcului National Semenic - Cheile Carasului; (...) realizarea si aprobarea planului de management integrat numai dupa realizarea inventarierii, cartarii si evaluarii starii de conservare pentru ecosisteme, habitate si specii de interes national si european; realizarea obligatorie a studiului de evaluare adecvata pentru planul de management integrat luand in considerare toate activitatile care se desfasoara planificat sau permise de lege pe suprafata parcului national si siturilor Natura 2000", scrie in petitie.De asemenea, in document se mai arata ca sunt taiate paduri chiar si din rezervatii naturale ale parcului din judetul Caras-Severin, dar ca se mai poate interveni pentru revizuirea noului plan de management, care a fost depus spre consultare la Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin."De 14 ani, parcul este administrat ilegal de catre RNP-Romsilva, fara plan de management, in conflict de interese si cu incalcarea grava a obligatilor contractuale. In toti acesti ani, padurile au fost si continua sa fie taiate intr-un ritm alarmant chiar si in zone de protectie stricta/integrala precum sunt Rezervatiile naturale Cheile Carasului, Buhui-Marghitas, Cheile Garlistei, Barzavita.In data de 18 mai 2018, noul Consiliu Stiintific a aprobat un nou plan de management distructiv, care protejeaza doar 32% din suprafata parcului. Acest plan de management a fost depus spre consultare la Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin. Inca putem interveni pentru a revizui acest nou plan de management si pentru a nu permite exploatari forestiere care ar sorti parcul distrugerii ireversibile", mai scrie in petitie.Parcul National Semenic - Cheile Carasului a fost infiintat in anul 1982 si adaposteste 5.000 de hectare de padure virgina cu arbori de 450 de ani, paduri seculare si zone carstice cu numeroase chei si peste 800 de pesteri, precum si 1.200 de specii de flora si 600 specii de fauna.