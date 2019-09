Padurarii organizeaza, marti, o manifestatie la Parlament. Ce revendicari au

Ziare.

Evenimentul va fi organizat in intervalul 10:00 - 14:00, "pentru a aduce un omagiu celor 5 silvicultori care in ultimii ani si-au dat viata aparand padurea", potrivit unui comunicat de presa remis luniDe asemenea, padurarii au si urmatoarele revendicari:- elaborarea de legi pentru intarirea autoritatii personalului silvic, avand in vedere cresterea presiunii asupra padurii si intensificarea cazurilor de agresiune de o violenta fara precedent asupra personalului silvic;- modificarea in regim de urgenta a Statutului Personalului Silvic si a cadrului legislativ existent pentru a asigura o protectie reala a personalului silvi;Padurarii vor "dotarea cu armament de serviciu si mijloace tehnice de aparare, cu mijloace de transport si comunicatii adecvate, cu uniforme de serviciu, includerea in conditii speciale de pensionare a silvicultorilor, reducerea varstei de pensionare si asigurarea unor conditii decente de munca si salarizare pentru intreg personalul silvic", conform sursei citate.- respingerea Proiectului de lege PL-x nr. 9/2019 de modificare si completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, prin care se urmareste legiferarea improprietaririi fara drept cu terenuri agricole sau forestiere a formelor asociative ale comunitatilor din fostele regiuni graniceresti, respectiv improprietarirea fara drept cu terenuri forestiere in suprafata de pana la 30 de hectare din fondul forestier proprietate publica a statului, a unitatilor de cult careau detinut in folosinta sau administrare si nu in proprietate astfel de suprafete;Silvicultorii sustin ca pentru respingerea proiectului au facut zeci de demersuri in urma carora Guvernul a comunicat oficial ca nu il sustine, insa pana acum nu au fost luate masuri in acest sens."Conform evaluarii administratorului fondului forestier proprietate publica a statului transmisa Ministerului Apelor si Padurilor, in cazul legiferarii Pl-x nr. 9/2019 de modificare si completare a Legii nr. 1/2000,, cu care vor fi improprietarite fara drept formele asociative ale comunitatilor din fostele regiuni graniceresti si unitatile de cult.", atrag atentia silvicultorii.De asemenea, ei sustin ca paguba produsa patrimoniului public al statului prin legiferarea Pl-x nr. 9/2019 este evaluata intre 3 miliarde Euro (la un pret de valorificare de 5.000 euro/ha) si 6,5 miliarde Euro (la un pret de valorificare de 10.000 euro/ha).- respingerea Propunerii legislative PL-x nr. 361/2019 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 46/2008;"Prin legiferarea acestei initiative, proprietatea publica a statului roman se va diminua cu o suprafata de peste 1.200.000 ha paduri care vor ramane fara administrare si fara paza", se mai arata in comunicat.Silvicultorii subliniaza ca paguba produsa domeniului public al statului prin legiferarea acestui proiect va fi cuprinsa intre 6 -12 miliarde Euro (avand ca referinta un pret de piata de 5.000 euro/ha, respectiv de 10.000 euro/ha)."Pe termen lung, pe langa paguba mentionata mai sus, bugetul de stat va fi prejudiciat cu sume importante pe care statul le-ar fi incasat anual din administrarea celor peste 1.200.000 ha paduri.Efectul social va fi disparitia a peste 5.000 locuri de munca", conform comunicatului.- respingerea proiectului de lege L409/2019, prin care se urmareste legiferarea interzicerii exportului de bustean, lemn rotund, cherestea si lemn de foc pe o perioada de 10 ani, incepand cu 01.01.2020: "O astfel de reglementare va conduce in mod cert la falimentarea sectorului silvic din Romania";- infiintarea unei comisii pentru cercetarea retrocedarilor abuzive de paduri si luarea de masuri pentru stoparea retrocedarilor ilegale de paduri: "Padurile sunt si trebuie sa ramana un bun de interes strategic pentru Romania";- consultarea reala a tuturor sindicatelor, federatiilor si confederatiilor sindicale la modificarea si completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social;- elaborarea unui cadru legislativ adecvat pentru asigurarea stabilitatii functionarii administratorului fondului forestier proprietate publica - Regia Nationala a Padurilor-Romsilva, garantul gestionarii durabile a padurilor statului;- elaborarea si adoptarea de legi coerente si aplicabile, conforme cu realitatile si necesitatile sectorului silvic: "Sectorul silvic din Romania are nevoie mai mult ca oricand de legislatie pentru restabilirea echilibrului intre cele trei functii ale padurilor - functia sociala, functia economica si functia ecologica".A.D.