Padurarii vor drepturi ca politistii si cer modificarea de urgenta a statutului personalului silvic

Statul roman va pierde o suprafata de peste 650.000 de hectare de paduri

Totodata, acestia anunta pentru data de 24 septembrie o adunare publica, ce va fi organizata in fata sediului Camerei Deputatilor de la Palatul Parlamentului."Federatia Sindicatelor din Silviculura Silva isi exprima ingrijorarea si revolta cu privire la intensificarea actiunilor de agresiune fizica de o violenta fara precedent indreptate in ultima perioada impotriva personalului silvic care isi face datoria aparand padurea de hotii de lemn.In ultimul an, la nivelul personalului silvic s-au inregistrat cinci cazuri de omor. In afara de aceste cazuri, in ultimii ani s-au mai inregistrat alte 650 de cazuri de agresiuni fizice violente asupra personalului silvic. Li s-au distrus bunuri personale, masini arse sau ocoale silvice afectate.In opinia noastra, toate acestea au la baza campania de denigrare a unor politicieni aflati vremelnic la conducerea destinelor silviculturii romanesti, atacurile concertate ale unor ONG-uri 'de mediu' care nu mai vad padurea din pricina intereselor si prezentarea uneori voit deformata a realitatii din sectorul silvic.In acest context, cerem asigurarea cu armament de serviciu si cu mijloace tehnice de aparare, cu mijloace de transport, cu uniforme de serviciu. De asemenea, dorim includerea in conditii speciale de pensionare a silvicultorilor, nu pensii speciale", a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, Silviu Geana, lider al Federatiei Sindicatelor din Silvicultura Silva.Potrivit acestuia, in afara de solicitarile amintite, sindicatele din silvicultura se declara ingrijorate de unele proiecte de acte normative aflate in dezbaterea Parlamentului Romaniei.Astfel, se solicita respingerea actului normativ privind modificarea si completarea Legii n.r 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestier, prin aplicarea caruia "statul roman va pierde o suprafata de peste 650.000 de hectare de paduri, cu care vor fi improprietarite fara drept formele asociative ale comunitatilor din fostele regiuni graniceresti si unitatile de cult". "Ca efect social, vor disparea peste 3.000 de locuri de munca", a adaugat Geana.Alte proiecte de lege pentru care se solicita respingere de catre Parlament sunt: Pl-x nr. 361/2019 pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic ce face referire la proprietatea publica a statului roman si regimul juridic al acesteia, respectiv proiectul de lege 409/2019 prin care se urmareste interzicerea exportului de bustean, lemn rotund, cherestea si lemn de foc pe o perioada de 10 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2020.Datele Federatiei Silva arata ca, pe durata anului 2018, au avut loc 30 de agresiuni asupra personalului silvic din cadrul Romsilva, iar cazurile cele mai grave s-au inregistrat in luna octombrie 2018 in judetul Ilfov (padurar Manea Vasile) si in judetul Vaslui (padurar Artene Radu).Geana a spus ca se doreste schimbarea statutului padurarilor, care sa preia din statutul politistilor."Anul trecut am mers acolo (la Vaslui - n.red.) impreuna cu directorul Romsilva si cu ministrul Denes. S-a promis atunci sustinere, s-a promis modificarea si completarea statutului personalului silvic, pentru ca acest statut sa preia din statutul politistului, astfel incat silvicultorii sa aiba un minimum de protectie pentru viata si integritatea personala", a adaugat acesta.De asemenea, pe durata anului 2017, au fost consemnate 40 de agresiuni la adresa padurarilor, cel mai grav caz fiind inregistrat in judetul Arad, unde paznicul Sorin Jiva a fost impuscat de catre un grup de infractori surprinsi la braconaj.In contextul ultimelor evenimente, sindicalistii din silvicultura vor organiza un protest in data de 24 septembrie, intre orele 10:00 - 14:00, in fata sediului Camerei Deputatilor, la care au fost invitati sa participe oficiali ai statului, de la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pana la premierul Viorica Dancila si ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes.