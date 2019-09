Peste 3.300 de copaci taiati ilegal in Muntii Rodnei: Prejudiciul depaseste un milion de lei. A fost sesizat Parchetul

Ziare.

Fondul forestier in care s-au constatat aceste taieri ilegale apartine orasului Sangeorz-Bai si face parte din arealul Muntilor Rodnei, se precizeaza intr-un comunicat de presa postat pe site-ul institutiei.Potrivit comunicatului Garzii Forestiere Cluj, controalele in zona au demarat in vara anului 2018,, intarzierea fiind motivata de cei de la Garda de conditiile meteo nefavorabile si de faptul ca erau semnalate taieri ilegale de arbori pe raza ocolului silvic respectiv, fara a fi indicat un loc exact.Numeroasele cioate provenite din taieri ilegale, care au fost gasite in timpul controalelor, au dus laControalele s-au oprit odata cu caderea zapezii anul trecut si ar fi trebuit reluate in primavara acestui an de catre reprezentantii Ocolului Silvic Cormaia - Anies, insa acest lucru nu s-a mai intamplat, deoareceFata de padurarul respectiv a fost inceputa, iar in luna iulie a acestui an controalele au fost reluate.Pana la mijlocul lunii septembrie, au fost identificate 3.350 de cioate provenite din taieri ilegale de arbori, cu un volum de aproximativ 3.000 metri cubi, iar prejudiciul a fost estimat la peste un milion de lei.Garda Forestiera Cluj precizeaza in comunicat ca verificarile in zona respectiva continua si la aceasta data si s-ar putea incheia in aceasta toamna, in functie de conditiile meteo, urmand ca, la final, sa fie sesizat din nou Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud cu privire la valoarea totala a pagubelor produse fondului forestier.