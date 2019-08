Populatia de animale din padurile lumii s-a redus la jumatate fata de 1970: "Liderii mondiali sa declare o urgenta planetara"

Ziare.

com

Vietuitoarele din mediul forestier sunt vitale pentru mentinerea sanatatii padurilor si junglelor, zone importante care inmagazineaza dioxidul de carbon din atmosfera si care ajuta la reducerea schimbarilor climatice, se arata intr-un raport publicat de organizatia de mediusiCea mai mare amenintare la adresa vietuitoarelor salbatice care traiesc in paduri este reprezentata de, in mare parte provocate de curatarea terenurilor in vederea productiei de bunuri de uz uman, dar si de exploatarea forestiera nesustenabila si incendii de vegetatie.Alte pericole la adresa mamiferelor, amfibienilor, reptilelor si pasarilor din mediul forestier sunt vanatoarea, schimbarile climatice, introducerea speciilor invazive, comertul ilegal cu animale si prezenta unor boli, se arata in raport.Cel mai mare declin a fost consemnat in padurile tropicale, precum cele din zona amazoniana.necesar, potrivit organizatiei de mediu, pentru stoparea schimbarilor climatice, dar si pentru ca natura sa isi revina, iar sistemul alimentar sa fie restabilit."Padurile sunt sisteme complexe care depind de fauna salbatica care traieste in interiorul lor pentru a le mentine sanatoase, iar scaderea rapida a numarului vietuitoarelor din ultimele decenii reprezinta un semnal de alarma urgent", a declarat Will Baldwin-Cantello din cadrul WWF."Padurile gazduiesc mai mult de jumatate dintre animalele terestre din lume dar sunt, de asemenea, cel mai mare aliat natural al nostru in lupta impotriva problemelor climatice", a adaugat specialistul."Este nevoie ca liderii mondiali sa declare o urgenta planetara si sa demareze un program global de recuperare pentru a mentine padurile noastre in picioare pentru a ne proteja planeta", a mai spus Baldwin-Cantello.In raport sunt amintite unele povesti de succes, cum ar fi revenirea padurilor pe unele terenuri folosite pentru ferme in Costa Rica si cresterea numarului de gorile de munte in Africa Rasariteana, ca exemplu al modul prin care