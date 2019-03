Presa franceza: In Romania, copacii pot striga dupa ajutor cand aud drujba

Ziare.

Informatia a trecut granitele tarii si a fost prezentata de jurnalistii de la postul francez de radio RTL."Montate la inaltime in copaci, dispozitivele arata precum niste casute pentru pasari si sunt dotate cu un mic panou solar ce alimenteaza atat senzorul, cat si un telefon atasat dispozitivului. Senzorii pot detecta vibratiile produse de drujbe pe o raza de 20 de metri, iar telefonul suna automat la ocolul silvic.Dispozitivul se numeste 'Screaming trees' (Copacii care tipa - n.red.) si a fost dezvoltat de ONG-ul romanesc Agent Green, pentru ca in aceasta tara inca sunt paduri virgine, care nu au fost niciodata modificate de om. Doar 3% din padurile Europei sunt inca intacte, iar jumatate din acestea se afla in Romania", au povestit cei de la RTL.fr Aceste paduri sunt casa pentru numeroase specii de plante si animale, inclusiv ursi si lupi, si au fost incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO. Insa in ultimii ani fenomenul defrisarilor ilegale a luat amploare."Chiar daca padurile sunt protejate de legile nationale, dar si de legile UE, ele sunt foarte vaste - se intind pe 80 de milioane de metri cubi. Asadar, dispozitivele care ajuta copacii sa vorbeasca le dau o sansa mare in plus in fata celor care taie ilegal padurea", conchid jurnalistii francezi.