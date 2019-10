Recorder.ro: Cum ascunde statul dimensiunea jafului din paduri. Taieri ilegale de un miliard de euro sterse din statistici

Ziare.

Un departament de cercetare al statului roman, infiintat la presiunea Uniunii Europene, a monitorizat timp de zece ani, dupa metode stiintifice certificate la nivel mondial, ce se intampla in padurile Romaniei.Rezultatele raportului au scos la iveala dimensiunile dezastrului: in fiecare an, 20 de milioane de metri cubi de lemn dispar din paduri fara forme legale. Cifra e atat de mare incat depaseste volumul taierilor autorizate din toata tara.Cercetatorii care au intocmit raportul s-au hotarat sa rupa tacerea si acuza ca rezultatele prezentate superiorilor au fost ingropate.Raportul a fost facut public fara a contine cea mai importanta informatie: numarul urias al arborilor care dispar din paduri."Nu au niciun interes ca padurile Romaniei sa fie monitorizate, deoarece in incertitudine se pot face tot felul de manevre", spune unul dintre cercetatori.Cazul a ajuns in atentia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) care a deschis un dosar pentru abuz in serviciu si comunicare de informatii false care pun in pericol siguranta nationala, potrivit Recorder.ro.