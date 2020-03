Romania planteaza pentru maine: OMV Petrom da 4,6 milioane de euro pentru o initiativa privata de impadurire

Ziare.

Actiunile de impadurire se vor derula cu sprijinul a sase ONG-uri: Act for Tomorrow, Mai Mult Verde, Plantam fapte bune in Romania, Padurea Copiilor, Viitor Plus si Asociatia Parcul Natural Vacaresti.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va oferi specialisti in silvicultura si expertiza locala pe tot parcursul campaniei de plantare.In cadrul proiectului "Romania planteaza pentru maine", aproximativ 1,5 milioane puieti vor fi plantati pe 300 de hectare, in urmatorii trei ani.OMV Petrom, in parteneriat cu ONG-urile si Ministerul Mediului, invita voluntarii sa se inscrie pe platforma Tara lui Andrei , pentru a participa la plantarile care vor fi organizate incepand din aceasta primavara in 22 de locatii.Calendarul si locatiile plantarilor vor putea fi consultate pe site-ul Tara lui Andre i."Dezbaterile cu privire la schimbarile climatice sunt intense, iar noi, din perspectiva unei companii de energie, ne dorim sa fim parte din solutie. Pe langa faptul ca actionam in acest sens in cadrul operatiunilor noastre, avem o istorie lunga in sprijinirea cauzelor relevante pentru Romania, de la sanatate la educatie si mediu.Pana in prezent, am plantat mai mult de 700.000 de copaci in ultimii 10 ani si credem cu tarie ca genul acesta de proiecte pot face diferenta pentru o viata mai buna", a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.Campania de plantare vine in ajutorul comunitatilor afectate din cauza alunecarilor de teren, plantarea fiind o solutie pentru a preveni acumularile de apa, inundatiile si desertificarea solului."Totodata, plantarile contribuie la captarea dioxidului de carbon, padurile fiind considerate printre cele mai importante depozite de carbon, facandu-le un element cheie al solutiilor bazate pe natura pentru combaterea schimbarilor climatice", informeaza OMV Petrom.Se estimeaza ca fiecare copac plantat poate neutraliza, in medie, 5,5 kg dioxid de carbon pe an."Romania planteaza pentru maine" se va derula in urmatorii trei ani, cu actiuni in fiecare primavara si toamna. Anul acesta plantarile au inceput sambata, 7 martie.Pentru intregul an, plantarile se vor desfasura in 24 de locatii din 16 judete, pe o suprafata totala de peste 100 ha.