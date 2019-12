Statistica deceniului: 8,4 milioane

Ziare.

Statisticile "castigatoare", una pentru Marea Britanie si una la nivel global, sunt alese dintre propunerile facute de comunitatea de statistica si de publicul larg, care ar trebui sa aiba legatura cu cele mai stringente chestiuni ale momentului.Pentru ca odata cu 2019 incheiem si un deceniu, juriul format din statisticieni, jurnalisti, economisti, cercetatori in probleme de mediu si realizatori de sondaje de opinie de top a anuntat cu ocazia editiei de anul acesta si statistica deceniului Asadar, numarul care capteaza cel mai bine esenta ultimilor zece ani este urmatoarul:. Asta inseamna mai mult de 60.000 de kilometri patrati. Calculele se bazeaza pe datele Institutului national pentru cercetarea spatiului din Brazilia si pe reglementarile FIFA privind dimensiunile terenurilor de fotbal, arata profesorul Liberty Vittert de la Universitatea Washington din St. Louis, care a facut parte din juriu, in The Conversation De-a lungul ultimilor zece ani, locul padurilor tropicale a fost luat de ferme de animale sau de plantatii de palmier. Industria prelucrarii lemnului are, de asemenea, de-a face in mare masura cu defrisarile.Vittert argumenteaza ca defrisarile din Padurea Amazoniana conteaza pentru un numar de motive - finaciare, sociale si care tin de mediu.De exemplu, intre 20 si 30 de milioane de oameni traiesc in padurile tropicale in Amazonia si depind de ele pentru a supravietui. Aceleasi paduri adapostesc mii de specii de plante si de animale, multe dintre ele pe cale de disparitie.Seceta fara precedent care a lovit Brazilia in ultimul deceniu, pusa pe seama defrisarilor din Amazonia, le-a adus fermierilor pierderi substantiale, iar guvernul s-a angajat sa ajute industria cafelei cu aproape 300 de milioane de dolari.Un alt motiv pentru care conteaza aceste cifre este acela ca jungla amazoniana inmagazineaza 180 de miliarde de tone de carbon, carbon care este eliberat inapoi in atmosfera atunci cand copacii sunt taiati sau cand ard.Vittert citeaza studii care estimeaza costurile sociale ale emisiilor de carbon (termen generic sub umbrela caruia intra mai multe gaze de sera) la 417 dolari pe tona.Daca cineva ar vrea sa replanteze padurea tropicala pierduta in ultimii zece ani (mai multe organizatii de caritate strang in prezent bani in acest scop), ar trebui sa scoata din buzunar cel putin 30 de miliarde de dolari, mai spune Vittert.C.S.