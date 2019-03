Statul va pierde pana la 6,5 miliarde de euro daca Dragnea da padurile Bisericii, avertizeaza silvicultorii

Ziare.

com

In total, ar fi vorba de 650.000 de hectare de paduri cedate Bisericii, iar aceasta lege ar deschide calea spre multe abuzuri si creeaza inclusiv posibilitatea ca orice persoana juridica sa formuleze cereri de constituire a dreptului de proprietate, chiar daca titlurile au fost anulate prin hotarari judecatoresti ramase definitive."Prejudiciul este cuprins intre 3,2 si 6,5 miliarde de euro din patrimoniul public al statului roman. Am adus la cunostinta tuturor parlamentarilor, atat de la Senat, cat si din Camera Deputatilor, dl presedinte al Camerei Deputatilor Liviu Nicolae Dragnea, dl presedinte al Comisiei pentru agricultura Stanescu si tuturor membrilor comisiei respective", a declarat, pentru Epoch Times Romania, Silviu Geana, presedintele Federatiei Sindicatelor din Silvicultura Silva.El a precizat ca de la Dragnea nu a primit niciun raspuns, iar cei din comisie ignora subiectul."Ieri am avut o dezbatere in Comisia de agrcultura si silvicultura. Se incearca sa se gaseasca o varianta eleganta, ni s-a spus ca nu e o prioritate pentru comisie si ca se va solicita un punct de vedere din partea Guvernului Romaniei", a mai spus liderul sindical.Geana a avut o discutie si cu ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care s-ar fi declarat in privat impotriva proiectului, insa nicio masura concreta nu a fost luata."Ministrului de Finante Eugen Teodorovici i-am prezentat situatia si i-am spus ca pentru acest important proiect de lege Guvernul nu a transmis Parlamentului un punct de vedere oficial si, de asemenea, i-am spus dlui Teodorovici ca, in calitatea domniei sale, el este garantul patrimoniului statului roman. Domnia sa, cel putin declarativ, ne-a spus ca l-am castigat de partea noastra", a precizat Geana.Sindicalistii din silvicultura vor continua protestele pana cand proiectul va fi respins.Ei au explicat in revendicarile lor de ce e ilegal si neconstitutional si ce efecte grave va avea asupra mediului si economiei tarii. Aici puteti afla mai multe detalii