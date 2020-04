Taieri ilegale de arbori in valoare de 90.000 de lei, descoperite la Suceava

Ziare.

"Inspectorii Garzii Forestiere Suceava au descoperit taieri ilegale de arbori in valoare de 90.000 de lei, cercetand un caz de transport ilegal de material lemnos confiscat. Garda Forestiera Suceava a continuat verificarile privind stabilirea provenientei celor 61,7 mc de lemn rotund de rasinoase confiscati pe 13.03.2020.Verificarile au avut loc in zona de incarcare a materialului lemnos confiscat in martie, respectiv localitatea Sucevita (Paraul Rotari) unde, in platforma primara din zona mentionata, a fost constatata si inventariata cantitatea de aproape 130 mc de lemn rotund. Ca urmare, s-a dispus ridicarea materialului lemnos si predarea in custodie, a intregii cantitati de lemn rotund, catre cea mai apropiata structura silvica", a scris, sambata, pe Facebook , Costel Alexe.Potrivit acestuia, in cadrul actiunii care a continuat in fondul forestier au fost constatate mai multe cioate care nu prezentau urma unui dispozitiv circular, provenite din taierea ilegala de arbori, cu un volum de 134,88 mc, apreciate a fi provenienta materialului lemnos indisponibilizat de Garda Forestiera Suceava in martie.Valoarea cioatelor constatate se ridica la peste 90.000 lei."Lucratorii din cadrul I.P.J. Suceava au efectuat lucrari premergatoare pentru intocmirea unui dosar penal pentru toate faptele constatate, dosarul fiind inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti. Odata cu verificarile desfasurate, reprezentatii I.P.J. Suceava desfasoara activitati specifice de cercetare, in cadrul unui alt dosar, pentru distrugere de arbori si pentru utilizarea unui posibil dispozitiv de marcat artizanal, urmand sa fie aplicate sanctiuni, conform legislatiei specifice in vigoare, fata de cei care vor fi gasiti vinovati", a mai transmis ministrul Mediului.Potrivit acestuia, Garda Forestiera Suceava, in cooperare cu reprezentantii M.A.I si M.Ap.N, va continua controalele si patrularile in scopul prevenirii si a combaterii delictelor silvice, atat in padure cat si pe drumurile publice.