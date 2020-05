Planeta a pierdut 178 milioane de hectare de padure, de 7 ori suprafata Romaniei

Ziare.

com

Pamantul a pierdut 7,8 milioane de hectare pe an din 1990 pana in 2000. Aceasta rata a scazut la 5,2 milioane pe an din 2000 pana in 2010 si la 4,7 milioane pe an din 2010 pana in 2020.In ultimul deceniu, Africa si America de Sud au avut cea mai mare rata anuala de pierderea neta a padurilor, in timp ce Asia se afla la celalalt pol, se arata intr-un raport al Natiunilor Unite.Desi progresul este incurajator, acesta este totusi departe de obiectivul pe care l-a avut ONU, ca defrisarile sa fie oprite complet pana in anul 2020.Cifrele sunt transmise, insa, de catre tari, iar acestea pot fi inexacte, scrie Bloomberg "Tendinta generala pe care o vedem pentru padurile primare nu este pozitiva", a spus Crystal Davis, directorul Global Forest Watch, care utilizeaza imagini prin satelit pentru a detecta defrisarile.Si mai grava este pierderea copacilor in zonele care functioneaza ca "filtre de carbon". Datele arata o scadere ingrijoratoare a cantitatii totale de carbon capturata in padurile globale, de la 668 de gigatone in 1990 la 662 de gigatone in 2020.I.G.