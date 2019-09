Azi incepe programul Casa Verde. Conditiile pentru inscriere

Ziare.

Valoarea contractului de finantare este de 536 milioane de lei, suma asigurata din Programul Operational Regional (POR).Valoarea totala a finantarii acordate pentru acest program se ridica la aproximativ 656 milioane de lei, Administratia Fondului pentru Mediu asigurand, din Fondul pentru Mediu, sumele necesare pentru regiunea Bucuresti - Ilfov.Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara consumului propriu si livrarea surplusului in sistemul energetic national, precizeaza AFM.Finantarea se acorda in procent de pana la 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in limita sumei de 20.000 de lei. Suma finantata de AFM se scade de catre instalatorul validat din valoarea totala a facturii, iar diferenta se suporta de catre beneficiarul final, din surse financiare proprii.Administratia Fondului pentru Mediu a publicat, pe site-ul institutiei, lista instalatorilor validati in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala.Cheltuielile eligibile in cadrul programului sunt cheltuielile cu achizitia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minima instalata de 3kWp, avand ca principale parti componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicatie; contor inteligent care masoara cantitatea de energie produsa de sistemul de panouri fotovoltaice si care permite colectarea si transmiterea datelor relevante de la distanta, in format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ; cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentand maximum 15% din costurile echipamentelor si instalatiilor electrice; TVA aferenta cheltuielilor eligibile.Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila incheiat intre beneficiarul final si Autoritate, informeaza AFM.Inscrierea solicitantului persoana fizica se va face la unul dintre instalatorii validati care au incheiat contract de participare cu AFM, in limita fondurilor alocate regiunii in care se afla imobilul pe care se implementeaza proiectul.Inscrierea solicitantului la instalatorul validat se face prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finantare acestuia; daca documentele sunt conforme cu cerintele din ghid, iar solicitantul indeplineste criteriile, instalatorul rezerva suma solicitata, care se scade din valoarea alocata regiunii geografice din care face parte solicitantul, mentioneaza Administratia Fondului pentru Mediu.