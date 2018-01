Furt la lumina zilei: Chinezii pleaca acasa cu bucati din noua "autostrada solara" (Video)

Ziare.

com

Specialistii chinezi spun ca cei care au furat o bucata din noua autostrada nu au facut-o pentru a face vreun rau cuiva, ci doar pentru studia tehnologia si apoi a o folosi la alte proiecte.Constructorii sustin aceasta idee deoarece panourile fotovoltaice si materialele costa relativ putin in ultima perioada, scrie The Guardian In urma cu cativa ani, tehnologia panourilor fotovoltaice pentru constructia de drumuri de mare viteza era scumpa. Insa, dupa inaugurarea "strazii electrice" pentru biciclete din Amsterdam si a unui "kilometru de drum solar" intr-un sat din Franta, preturile au scazut semnificativ si China a devenit tot mai intereseta de aceasta solutie tehnica.Guvernul de la Beijing si-a propus sa construiasca mai multe "autostrazi solare" pentru a reduce gradul de poluare. In urmatorii ani, autoritatile vor sa conceapa si sa construiasca un sistem care sa permita masinilor electrice sa se reincarce prin simpla deplasare pe sosea.Mai jos, puteti vedea cum arata autostrada la scurt timp dupa inaugurare.C.R.