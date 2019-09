Inscrierile pentru Casa Verde sunt blocate, dupa ce un instalator ar fi incercat sa fraudeze programul

Ziare.

Suspiciunea a aparut inca de marti, de cand a fost lansat programul, si in aceeasi zi a fost blocata si platforma, in aceasta situatie fiind inclusiv vineri.Seful Administratiei Fondului de Mediu a explicat ca la programul Rabla inscrierea a fost intrerupta din motive tehnice, dar acum decizia le-a apartinut lor."Aplicatia nu s-a blocat, ci noi am decis suspendarea aplicatiei. Facem analizele necesare si ii dam din nou drumul, in cateva zile. A aparut o situatie ce a ridicat o serie de suspiciuni. Unul dintre instalatori a introdus foarte multe cereri pe zona Sud-Vest. Speram ca vineri sau cel tarziu luni sa putem relua procesul de incarcare a cererilor de finantare", a spus Dorin Corches, vicepresedintele Administratiei Fondului de Mediu, citat de Bihor Online Marti, la ora 14:15, din cei 656 milioane de lei alocati programului mai erau disponibili doar 333 milioane de lei, iar pentru Oltenia fondurile erau epuizate. La ora 16:00 inscrierile au fost blocate, dupa ce s-a descoperit ca un instalator a introdus foarte multe cereri in sistem, mult mai multe fata de alti instalatori.Corches a explicat ca, dupa finalizarea inscrierilor urmeaza procesul de analiza a dosarelor, de catre angajatii Fondului de Mediu. "Vom evalua fiecare dosar in parte, apoi validam. Cei respinsi au posibilitatea sa depuna contestatie. Si daca raman respinsi, suma de realoca", a spus Dorin Corches.