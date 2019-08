Noul Program "Casa Verde" incepe pe 9 septembrie. Romanii vor putea deveni furnizori de energie curata

Sunt bani pentru 33.000 de case

Ce se poate face cu banii

Dosarele de finantare pentru noul program se vor depune exclusiv electronic

Ziare.

com

"Avem astazi un eveniment extrem de important asteptat de catre romani. Semnam astazi contractul de finantare pentru contractul "Casa Verde - fotovoltaice", intre Ministerul Dezvoltarii care este finantatorul, avand bani, 656 milioane de lei pentru Programul "Casa Verde - fotovoltaice" si Administratia Fondului pentru Mediu.M-am gandit din prima clipa, in momentul in care am devenit ministru al Mediului, cum sa reusim sa imbunatatim Programul "Casa Verde", pe care toti romanii il cunosteau, atunci cand era vorba de a pune pe casele noastre panouri solare.Pentru ca vremurile intotdeauna sunt mai emancipate si pentru ca trebuie sa ne uitam la tehnologie, la avantajele fiecarui roman care doreste sa-si construiasca sau doreste sa plateasca mai putini bani la utilitati, ne-am gandit ca este cea mai buna metoda sa montam celule fotovoltaice pe casele noastre, si, un lucru extrem de important, fiecare dintre noi poate deveni producator de energie electrica.Programul se va referi concret la toti romanii care vor putea, din data de 9 septembrie, sa acceseze prin toti instalatorii care astazi se vor putea regasi pe lista care va fi publicata de catre AFM. Romanii vor putea sa incheie contracte cu acesti instalatori, dupa care vor trebuie sa-si ia avizul tehnic pentru montajul acestor celule fotovoltaice.Nu in ultimul rand, este un termen scurt din momentul in care semnezi contractul cu instalatorul pana la finalizarea proiectului, adica de opt luni", a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, Gratiela Gavrilescu.Potrivit ministrului Mediului, prin bugetul alocat pentru programul "Casa Verde - fotovoltaice" vor fi finantate circa"Minimul de putere instalata este de 3 KW si se va putea din acel moment sa negocieze si cu societatile de electricitate si sa incheie contractul de racordare. Am aproximat ca 33.000 de unitati locative vor fi posesoare a acestor celule fotovoltaice.Ne gandim de pe acum ce sume sa identificam, impreuna cu Ministerul Dezvoltarii, alti bani pentru un alt program si largirea acestuia si la persoane juridice si institutii publice. Dam dovada de mare responsabilitate, prin acest program.Incercam sa facem si noi lucruri pe care alte tari le-au facut mai demult. Consider ca a venit momentul in care fiecare dintre cei care doresc sa faca o economie la buget sa poata accesa banii prin Programul Operational Regional si de la Administratia Fondului pentru Mediu", a subliniat ministrul.Contractul de finantare aferent Programului pentru instalarea de sisteme fotovoltaice a fost parafat, luni, intr-o conferinta de presa, de catre presedintele Administratiei Fondului de Mediu (AFM), Cornel Brezuica, si viceprim-ministrul si ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Daniel Suciu.Bugetul alocat acestui program este de 656 de milioane de lei, din care 536 de milioane de lei prin Programul Operational Regional (POR) si 120 de milioane de lei, de la AFM.Prin accesarea programului, pot fi instalate sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala.Pentru a beneficia de finantare in cadrul programului, persoana fizica trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate a solicitantului, criteriile de eligibilitate a proiectului si cerintele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice.De asemenea, solicitantii trebuie sa prezinte documentele necesare pentru inscriere asa cum se regasesc in Ghidul de finantare disponibil pe site-ul AFM, la sectiunea aferenta programului.Scopul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice il reprezinta cresterea eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara consumului propriu si livrarea surplusului in sistemul energetic national.Incepand din 26 august, lista cu instalatorii aprobati in cadrul programului va fi publicata pe site-ul AFM.