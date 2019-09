Zeci de instalatori cer blocarea programului Casa Verde si anularea inscrierilor. Ameninta ca vor solicita interventia OLAF

Ziare.

Mai exact, zeci de instalatori validati in programul "Casa Verde fotovoltaice 2019" cer anularea inscrierilor din ziua demararii programului, reluarea inscrierilor in program la o data anuntata cu cel putin 10 zile in avans de Administratia Fondului de Mediu si ameninta ca vor solicita interventia Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF).Acestia mai cer implementarea unui cod de securitate CAPTCHA pentru toate inscrierile in sistem si pentru toti utilizatorii, dar vor si limitarea numarului maxim de calculatoare utilizate simultan de un instalator in procesul de inscriere.In urma aparitiei mai multor nereguli, 22 de instalatori s-au intalnit, marti, si au transmis o scrisoare presedintelui AFM in care au detaliat toate problemele si au transmis mai multe cerinte.Ei se plang de ingradirea accesului cetatenilor la un program public, inlesnirea folosirii de metode neconcurentiale si/sau ilicite in inregistrarea dosarelor, crearea unei concurente neloiale si defavorizarea unor categorii de cetateni."Cazurile mentionate chiar de functionari AFM si relatate in presa, in care unele firme au inregistrat peste 1.000 de dosare in 4 ore in timp ce timpul mediu necesar de inscriere a unui dosar este de aproximatix 10 minute, demonstreaza ca inscrierile au fost viciate si potential fraudate", au transmis acestia in scrisoare.Astfel, ei cer: anularea inscrierilor din data de 10 septembrie , acestea fiind viciate de faptele sus mentionate; reinceperea inscrierilor in program la o data anuntata cu cel putin 10 zile in avans de AFM; implementarea unui cod de securitate CAPTCHA pentru toate inscrierile in sistem si toti utilizatorii (proces auditabil) si limitarea numarului maxim de calculatoare utilizate simultan de un instalator in procesul de inscriere (proces auditabil)."Am sesizat deja Consiliul Concurentei (sesizarea 12623/13.09.2019) si in conditiile in care solicitarile 1-4 nu vor fi implementate, ne rezervam dreptul sa sesizam institutiile abilitate (Procuratura,...) si cele europene (DLAF/OLAF) si vom solicita blocarea temporara a programului pentru audit, verificarea si corectarea neregulilor din Programul AFM finantat din POR", au trasmis instalatorii.